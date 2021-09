‘Jenny, Jenny’: Juste l’une des 57 variétés de Little Richard

L’année 1957 fut inoubliable pour Petit Richard. Aux États-Unis, il avait quatre singles dans les charts et six chansons dans les charts, car deux d’entre eux avaient des revers qui se qualifiaient à part entière. Alors que le rock’n’roll se répandait comme une traînée de poudre de l’autre côté de l’Atlantique, le Georgia Peach nettoyait là aussi.

Richard a placé pas moins de sept singles dans les charts britanniques au cours de l’année 1957, faisant son entrée dans les charts avec le cinquième d’entre eux, “Jenny, Jenny”, le 14 septembre. Un autre morceau de son premier album de dynamite Voici Little Richard, il a été écrit par l’artiste, alias Richard Penniman, et Enotris Johnson.

Comme ses autres joyaux pour le label Specialty, “Jenny, Jenny” mettait en vedette les grands sidemen de la Nouvelle-Orléans Lee Allen et Alvin “Red” Tyler aux cuivres, ainsi qu’Earl Palmer, décrit plus tard par Richard comme “probablement le plus grand batteur de session de tous les temps. ” La production a été réalisée par le tout aussi vénéré Otis “Bumps” Blackwell.

Un rattrapage transatlantique

Au début de l’année, Richard avait précisément une semaine à son actif sur les best-sellers britanniques, avec la parution tardive et modeste de “Rip It Up”. Il avait électrisé la scène américaine pendant toute l’année 1956, mais maintenant la Grande-Bretagne avait compris. Il a fait le Top 10 britannique au début de 1957 avec « Long Tall Sally », a marqué des succès moindres avec « Tutti Frutti » et « She’s Got It », puis a de nouveau atteint le Top 10 avec « The Girl Can’t Help It » et « Lucille . ”

“Jenny, Jenny” a fait ses débuts au Royaume-Uni au n ° 15 et a atteint son sommet au n ° 11 deux semaines plus tard. Richard n’avait toujours pas terminé, apparaissant à nouveau en novembre avec “Keep A Knockin'”, qui a réussi un sommet n ° 21. Ils faisaient tous partie d’une année qu’il n’oublierait jamais, ni même ne répéterait au Royaume-Uni. De tous ses singles des années 1950 à figurer dans les charts à cette époque, un total de 13, plus de la moitié d’entre eux sont venus en 1957.

