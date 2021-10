Jenny McCarthy dévoile des détails sur son mariage avec la star de “Blue Bloods” Donnie Wahlberg à l’occasion du 7e anniversaire

La juge Masked Singer, Jenny McCarthy, a parlé avec effusion de son mariage avec l’acteur des Blue Bloods Donnie Wahlberg dans le passé, et en l’honneur de leur 7e anniversaire de mariage, elle a poursuivi la tendance. Dans une nouvelle interview sur The Rachael Ray Show, McCarthy a expliqué à Ray comment ils ont récemment renouvelé leurs vœux de mariage et comment ils maintiennent l’étincelle sept ans plus tard.

“Nous venons de fêter nos 7 ans. Et je ne peux même pas croire que nous ayons réussi sept ans”, a plaisanté McCarthy. “Ce qui est une bonne chose parce que j’ai l’impression que cela ne fait qu’un an environ. Tout est toujours très excitant.”

Leurs deux carrières sont occupées en ce moment, ils ont donc dû s’adapter au temps à part. “Nous dormons toujours sur FaceTime tous les soirs alors que nous ne sommes pas ensemble”, a admis McCarthy. “Nous avons juste de la chance en amour.” McCarthy et Wahlberg ont renouvelé leurs vœux à la fin du mois d’août avec une cérémonie dans la cour.

Wahlberg a donné aux fans un aperçu de la cérémonie dans une série de photos qu’il a ensuite partagées sur Instagram. Les images romantiques, partagées avec un doux message que l’acteur de Blue Bloods a écrit à sa femme pour marquer l’occasion, montraient Wahlberg et McCarthy habillés avec désinvolture alors que le révérend Ray McElroy présidait la cérémonie de renouvellement des vœux. Dans une deuxième image dans la galerie, Wahlberg et McCarthy pouvaient être vus posant leurs fronts ensemble, semblant plus amoureux que jamais. Dans la légende, Wahlberg a réfléchi à leurs sept ans de mariage en écrivant: “Sept ans – pas de démangeaison! Je vous aime plus que jamais, Mme Wahlberg.”

“Être béni avec un partenaire dont le but est de s’assurer que je m’aime de plus en plus chaque jour, c’est être vraiment béni”, a poursuivi Wahlberg. “Merci de m’avoir maintenu au sol, tout en tenant toujours mon fil de cerf-volant et en me laissant voler. Tu es mon âme sœur à tous points de vue. Mon cœur déborde de gratitude, d’appréciation et d’amour inconditionnel pour toi. Je t’aime Madame.”

L’acteur a ensuite remercié McElroy, qu’il a appelé son “ami et ministre, pour m’avoir aidé à surprendre à nouveau ma femme (j’ai eu un bébé) et pour nous avoir honoré de votre sagesse et de votre bénédiction”. Il a également reflété le nombre sept, notant, “‘Sept = Achèvement. Perfection.’ Tellement reconnaissant de pouvoir “renouveler” l’incroyable bénédiction des dieux pour une autre année. Pour toujours.” Le doux message a suscité de nombreux commentaires, avec McCarthy écrivant: “Je n’ai pas besoin de dire au monde à quel point j’ai de la chance. Mais je prévois de dire au monde à quel point j’ai de la chance, chaque année, à l’occasion de notre anniversaire. Vous êtes le L’AMOUR de ma vie. Je vous adore, monsieur.”