Jenny Taft écrase Skip Bayless contre la mauvaise prise de Mike McCarthy

Je dois commencer ce post en disant que je ne sais pas comment quelqu’un se réveille le matin et allume l’une des émissions de cris de sport du matin et en trouve un plaisir. Pour moi, c’est juste une télévision vraiment difficile à regarder et une façon brutale de commencer la journée.

“Undisputed” sur FS1 est l’une de ces émissions horribles et c’est là que Skip Bayless fournit quotidiennement des prises terribles au petit public qui écoute le programme.

Mercredi, Bayless parlait de ses Cowboys lorsqu’il a parlé de l’apparence psychique de Mike McCarthy et de la façon dont un entraîneur devrait être en meilleure forme physique, car cela aiderait à motiver un peu plus les joueurs.

Jenny Taft, l’animatrice de l’émission qui doit s’asseoir là trois heures par jour et ramasser ces ordures, s’est à juste titre déclarée sur Bayless :

Jenny Taft a dit que J’AI LE TEMPS AUJOURD’HUI DE PASSER 🤣 #undisputed pic.twitter.com/LlvRUBmdRT – Protégez votre énergie (@ameazyyy) 11 août 2021

Bon pour Jenny Taft.

Twitter a eu des réactions :

L’une des raisons pour lesquelles j’essaie de ne pas me disputer avec les idiots, c’est parce que trop de gens ressemblent à ce mec. Trop de gens confondent diatribes et analyses. Ce n’est pas. Il y a une différence. Heureux qu’elle l’ait vérifié. https://t.co/0BsqYAr1z5 – Améthyste robuste #TexasBorn #CaliBred (@groove_sdc) 11 août 2021

Skip se faire remettre à sa place par Jenny est le meilleur moment de 2021 à ce jour. Chaque fois que Skip est appelé, son énergie rappelle beaucoup celle de notre ancien président. https://t.co/WIiWXbDXIE – Kevin Dawson (@DawsonforReal) 11 août 2021