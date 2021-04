Jens Lehmann en réponse cryptique à la prise de contrôle de Daniel Ek Arsenal avec Thierry Henry et Dennis Bergkamp alors que la légende des Invincibles dit que “ Kroenkes est toujours intéressé ”

La légende d’Arsenal, Jens Lehmann, a émis une réponse énigmatique lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé à rejoindre ses collègues Invincibles dans le cadre du rachat proposé par Daniel Ek.

Le cofondateur de Spotify aurait recruté Thierry Henry, Dennis Bergkamp et Patrick Vieira dans le but de tenter Stan Kroenke de vendre le club de Premier League.

.

Le cofondateur milliardaire de Spotify, Daniel Ek, a révélé qu’il souhaitait acheter Arsenal à Stan Kroenke

L’entrepreneur milliardaire suédois, qui soutient Arsenal depuis son plus jeune âge après avoir vu son compatriote Anders Limpar jouer pour les Gunners, a jeté son chapeau dans le ring pour acheter le club après avoir vu les fans et leurs récentes manifestations contre leur propriétaire américain.

Il a écrit sur Twitter: «En grandissant, j’ai applaudi @Arsenal d’aussi loin que je m’en souvienne. Si KSE souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de jeter mon chapeau dans le ring.

En grandissant, j’ai applaudi @Arsenal d’aussi loin que je m’en souvienne. Si KSE souhaite vendre Arsenal, je serais heureux de jeter mon chapeau dans le ring. – Daniel Ek (@eldsjal) 23 avril 2021

Ek vaut 3,38 milliards de livres sterling, selon Forbes, et son intérêt pour le club serait “ très réel ”, avec des affirmations selon lesquelles le magnat de Spotify travaille avec trois légendes d’Arenal et devrait faire une offre à Kroenke.

Il y a cependant des doutes majeurs sur la validité de son intérêt, étant donné que sa seule déclaration publique est venue via Twitter, alors qu’il est rapporté que Kroenke n’a de toute façon aucun intérêt à vendre le club.

Le fils de Stan Kroenke, Josh, s’est récemment entretenu avec des partisans en colère d’Arsenal dans un forum de fans en ligne, où il a insisté sur le fait que sa famille avait de grands projets pour les Gunners.

L’ancien gardien de but des Gunners, Lehmann, a rejoint talkSPORT mardi pour offrir sa réaction aux rapports époustouflants.

Et bien qu’il ait dit qu’il n’avait également vu aucune indication que Kroenke serait prêt à vendre, il a dit qu’avoir des légendes de club à bord était une idée brillante … et a été timide lorsqu’on lui a demandé s’il serait prêt à les rejoindre.

.

Jens Lehmann était membre des Invincibles d’Arsenal, disputant chaque match de leur saison invaincue pour le titre en 2003/04

“Josh Kroenke et son père sont toujours intéressés, et ils aiment rendre les gens heureux”, a déclaré l’Allemand sur talkSPORT Breakfast.

«Je n’ai rencontré Josh que quelques fois, mais il ne semble pas être intéressé par son club.

«C’est une question de compétence et les gars qui sont là en ce moment sont bons, je connais le PDG, je connais évidemment Edu et ils font au mieux de ses capacités.

«Faire venir des gars comme Thierry, Dennis et Patrick, mes anciens coéquipiers, ce serait fantastique aussi.

«A propos d’un nouveau propriétaire, je ne sais pas si cela fonctionne parce que tout d’abord vous devez savoir si M. Kroenke veut vendre le club, et je ne suis pas au courant.

Thierry Henry à propos de la saison d’Arsenal, des plans de la Super League européenne et réagit à l’annonce de son intronisation au “ Hall of Fame ” de la Premier League

«Si vous avez ces trois gars, ce sont tous des entraîneurs et des gestionnaires, alors qui fait quoi là-bas? Il pourrait y avoir un conflit d’intérêts, ou un conflit de travail, seront-ils tous sur le terrain?

«Cela semble intéressant, mais à la fin de la journée, j’aimerais voir comment ils structureraient cela.

«Oliver Kahn est sur le point de devenir le PDG du Bayern Munich, et j’ai toujours aimé ce concept d’avoir un PDG qui était un ancien footballeur et qui est bien éduqué.

“Avoir un ancien joueur de football à bord n’est pas une mauvaise idée.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait ouvert à rejoindre ses anciens coéquipiers dans le projet de prise de contrôle d’Ek, Lehmann a pris une longue pause pour réfléchir, avant de répondre:

“Ha, c’est une bonne question … on verra.”

