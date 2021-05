05/05/2021 à 10:48 CEST

.

L’exportateur international allemand, Jens Lehmann, est la cible de critiques pour un message raciste sur l’ancien international Dennis Aogo, qui fait actuellement partie du groupe d’experts des chaînes payantes Sky. “Il est Dennis votre noir pour atteindre le quota? », a écrit Lehmann dans un message WhatsApp qui a fini par atteindre Aogo.

“C’est sérieux Jens Lehmann? Le message sécurisé n’était pas pour moi », a-t-il réagi Aogo au message.

Lehmann a réagi via Twitter et a déclaré que son message avait créé une impression pour laquelle il s’était excusé Aogo. “En tant qu’ancien international, il a beaucoup de connaissances, il se présente très bien et donne un quota à Sky”, a-t-il tenté d’expliquer. Lehmann.

Lehmann -qui a joué pour Schalke, Milan, Borussia Dortmund, Arsenal et Stuttgart- est actuellement membre du conseil de surveillance de Hertha.

Avec Schalke, il a remporté la Coupe de l’UEFA en 1997, avec Dortmund, il a été champion d’Allemagne en 2002 et avec le champion d’Angleterre d’Arsenal en 2004. Il était également le gardien partant de l’Allemagne à la Coupe du monde 2006, reléguant le remplacement à Oliver Kahnet en Euro 2008.

Aogo, fils d’un père nigérian et d’une mère allemande, il a visité le maillot national à douze reprises et a été chargé de commenter le retour de la demi-finale de Ligue des champions entre Manchester City et le PSG sur Sky.

Lehmann Il avait déjà été la cible de critiques pour avoir minimisé dans des déclarations publiques le danger posé par le coronavirus.