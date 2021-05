Jens Lehmann limogé par Hertha Berlin pour un commentaire raciste qui a choqué Dennis Aogo, conduisant à des excuses de la légende d’Arsenal

Jens Lehmann a été limogé par Hertha Berlin pour un commentaire raciste sur l’ancien défenseur allemand Dennis Aogo.

La légende d’Arsenal et de l’Allemagne a accidentellement envoyé un message WhatsApp à Aogo, maintenant expert de Sky, affirmant que l’homme de 34 ans n’était employé qu’en raison de sa couleur de peau.

Aogo a été consterné par le message de Lehmann sur WhatsApp

Aogo, qui a joué pour Fribourg, Hamburger, Schalke, Stuttgart et Hanovre, a remporté 12 sélections pour l’Allemagne

Dans une capture d’écran postée par Aogo, un message, qui était accompagné d’un emoji souriant, de Lehmann disait: “Est-ce que Dennis est votre homme noir symbolique?”

L’ancien arrière gauche de Schalke, qui a joué 12 fois pour l’Allemagne, a posté la capture d’écran sur son histoire Instagram avec la légende: «Wow, sérieusement? Le message ne m’était clairement pas destiné. »

Lehmann, qui a remporté un titre de Premier League avec Arsenal sans avoir goûté à la défaite en 2004 lors de leur saison “ Invincible ”, s’est adressé aux médias sociaux pour s’excuser de son commentaire honteux.

Lehmann s’est excusé plus tard pour le commentaire de “ gars noir symbolique ” qu’il a fait

Il a écrit: «Dans un message privé de mon téléphone portable à Dennis Aogo, une impression a été créée pour laquelle je me suis excusé lors d’une conversation avec Dennis.

“En tant qu’ancien joueur national, il est très compétent et a une grande présence et apporte de bonnes notes pour Sky.”

