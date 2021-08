Jens Petter Hauge achève le déménagement de l’Eintracht Francfort

L’Eintracht Frankfurt a officiellement annoncé la signature de Jens Petter Hauge de l’AC Milan. L’international norvégien rejoint le club pour un prêt d’une saison avec une obligation d’achat sous certaines conditions.

Jens Petter Hauge rejoint l’Eintracht Francfort

Renforts d’attaque pour Die Adler

Jens Petter Hauge a enfin terminé son déménagement à l’Eintracht Frankfurt. L’international norvégien est depuis longtemps lié à un transfert à Die Adler, mais le retard dans la conclusion d’un accord entre l’Eintracht Frankfurt et l’AC Milan avait traîné le transfert. Hauge rejoint le club dans le cadre d’un contrat de prêt d’une saison avec l’AC Milan. Ils ont également l’obligation d’acheter le Norvégien à la survenance de certaines conditions

Il arrive au Deutsche Bank Park après une mauvaise première saison avec l’AC Milan. Hauge avait eu du mal à percer dans la formation de départ à Milan. L’ailier part après avoir disputé 24 matches et marqué cinq buts pour Rossoneri.

Ce qui a été dit?

S’adressant au site Web du club, Jens Petter Hauge a déclaré: “Je suis très heureux d’être ici et de franchir ma prochaine étape. L’Eintracht Frankfurt est un grand club traditionnel et a déjà fait sensation au niveau international. J’ai suivi les apparitions en Ligue Europa et j’ai hâte de porter moi-même le maillot de l’Eintracht à partir de maintenant.

Le directeur sportif de l’Eintracht Frankfurt était également ravi de la décision du Norvégien et en a parlé sur le site Web du club : « Avec Jens Petter Hauge, nous ajoutons la prochaine pièce importante du puzzle à notre équipe. Notre objectif est d’aligner l’équipe de manière à ce que nous ayons encore plus de variabilité et que nous soyons moins prévisibles.

“En plus d’une vitesse élevée, Jens Petter a les compétences pour résoudre des situations offensives en tête-à-tête et ainsi rayonner le danger de but à partir de toutes les positions offensives. C’est un jeune joueur capable d’évoluer et qui a déjà fait ses premiers pas dans un club de haut niveau absolu au niveau international et qui peut également se prévaloir de cinq ans d’expérience dans le football professionnel. Tout cela a fait de lui un joueur très intéressant pour nous et nous sommes heureux d’avoir pu le convaincre.

Photo principale

Intégrer à partir de .