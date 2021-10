Jensen Ackles a partagé un aperçu des pratiques en matière d’armes à feu d’Alec Baldwin Film

Ackles a poursuivi: « Alors elle a dit: » OK, je vais mettre des blancs là-dedans et je veux que vous alliez juste tirer quelques balles vers la colline. Et j’étais comme, ‘OK.’ Alors j’ai mis la ceinture, j’ai mis le pistolet là-bas et je suis sorti et elle m’a dit : ‘Assurez-vous juste de savoir que vous tirez le marteau complètement en arrière et que vous visez votre cible.’ «

Les circonstances entourant la fusillade ne sont pas claires. La police enquête sur l’incident. Aucune accusation n’a été déposée.

« Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. Je coopère pleinement avec l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite, « Baldwin, 63 ans, a tweeté le vendredi 22 octobre. » Je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. «

le mari de Hutchins, Matthieu huches, père de leur fils de 9 ans, a déclaré au New York Post : « J’ai parlé avec Alec Baldwin et il me soutient beaucoup. »

Il a également déclaré à Insider à propos de la mort de sa femme : « Je ne pense pas qu’il y ait de mots pour communiquer la situation. Je ne pourrai pas commenter les faits ou le processus de ce que nous traversons en ce moment, mais je J’apprécie que tout le monde a été très sympathique. Je pense qu’il nous faudra un peu de temps avant de pouvoir vraiment résumer sa vie d’une manière qui soit facile à communiquer. «