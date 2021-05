Jensen Ackles admet ne pas avoir bien géré l’acceptation de la fin de Supernatural (et Jared Padalecki le confirme)

Il y avait certainement un sentiment de finalité à la fin grâce au “poids émotionnel” que Jensen Ackles mentionne, avec la mort permanente de Dean cette fois, suivie par Sam vivant une vie bien remplie avant de mourir en tant que vieil homme après avoir élevé un fils, qui était bien sûr nommé Dean. La finale a marqué la fin d’une saga télévisée qui a duré plus de 300 épisodes, 15 saisons, deux réseaux, des morts et des résurrections à gogo, et plus de rebondissements que quiconque aurait pu voir revenir lors du lancement de la série en 2005.