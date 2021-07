Jensen Ackles des garçons publie un rappel surnaturel A + pendant le tournage de la saison 3

La chanson jouée est, bien sûr, le hit monstre de Survivor “Eye of the Tiger”, qui a acquis une renommée internationale en tant que thème de Rocky III de Sylvester Stallone. Et bien qu’elle soit d’innombrables fois dans le paysage de la culture pop, la chanson occupe définitivement une place particulière dans les oreilles et le cœur des fans de Supernatural. L’épisode “Yellow Fever” de la saison 4 présentait une scène dans laquelle Sam de Jared Padalecki a trouvé Dean d’Ackles en train d’écouter le morceau de la signature Impala de la série. Plus célèbre, cependant, l’épisode se termine sur la sortie dingue d’Ackles dans laquelle il synchronise les lèvres avec “Eye of the Tiger” tout en montrant ses talents de batteur d’air et d’escalade de voiture.