Jensen Ackles a également récemment lancé sa propre société de production aux côtés de sa femme Danielle Harris, qui a déjà décroché un accord avec Warner Bros. pour développer des émissions de télévision originales. La société du couple marié s’appelle Chaos Machine et un accord a été signé au milieu de la pandémie avec le célèbre studio de télévision et de cinéma. Jusqu’à présent, aucun projet n’a encore été achevé, bien que l’accord avec Warner Bros. soit un accord exclusif et pluriannuel.