Jensen Ackles ramène déjà le surnaturel à la CW d’une manière inattendue

Jensen Ackles, qui a bien sûr joué Dean Winchester pendant 15 saisons sur The CW, développe un prequel surnaturel centré sur John et Mary Winchester, appelé à juste titre The Winchesters. Le projet est en cours de développement à The CW et a un engagement de script, selon Deadline, avec Ackles et sa femme Danneel Ackles servant de producteurs exécutifs avec leur société de production, Chaos Machine Productions. Ils sont rejoints par un autre ancien de Supernatural : l’ancien co-producteur exécutif Robbie Thompson, qui est à bord du futur prequel en tant qu’écrivain et producteur exécutif.