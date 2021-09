Jensen Huang de Nvidia fait partie de la liste Time 100 2021

Le PDG du géant graphique Nvidia, Jensen Huang, a été inclus dans la liste des 100 personnes les plus influentes du magazine Time pour 2021.

L’exécutif technique est la figure principale de la catégorie Innovateur et a été présenté pour l’impact que Nvidia a eu – et continuera d’avoir – sur le secteur de la technologie, y compris des innovations comme l’intelligence artificielle.

“Je suis plus qu’enthousiasmé par les technologies que nous sommes en train d’inventer et l’opportunité de les présenter au monde et de vous les montrer”, a déclaré Huang dans une interview vidéo sur le site Web de Time.

Dans son profil pour la liste, le fondateur de DeepLearning.AI, Andrew Ng, a écrit que Huang a surmonté beaucoup de scepticisme lorsqu’il a créé Nvidia et a eu un impact énorme sur le secteur de la technologie.

“L’intelligence artificielle transforme notre monde. Le logiciel qui permet aux ordinateurs de faire des choses qui nécessitaient autrefois la perception et le jugement humains dépend en grande partie du matériel rendu possible par Jensen Huang”, a déclaré Ng.

« Le pari de Huang a été largement gagné parce qu’il fait partie des PDG les plus avertis au monde sur le plan technique. Il est également un intendant compatissant de ses employés et un généreux partisan de l’éducation en science et technologie. L’équipe est bien placée pour continuer à faire avancer les progrès technologiques pour les décennies à venir.”

Huang a également récemment reçu un Distinguished Lifetime Achievement Award aux Asian American Engineer of the Year Awards 2020-2021, dans lequel il a utilisé son discours d’acceptation pour discuter de l’impact positif que les immigrants – tels que ses parents – ont eu sur les États-Unis.

