Jensen’s Kitchen était un mensonge: Nvidia révèle le keynote GTC 2021 presque 100% faux

Rien n’est réel et tout est possible – la cuisine emblématique du PDG de Nvidia, Jensen Huang, où il a présenté trois allocutions à l’époque de la pandémie en 2020 et 2021 – était presque entièrement fausse, y compris Huang lui-même, lors du discours d’ouverture du GTC 2021 de l’entreprise plus tôt cette année et personne même remarqué.

La présentation virtuelle a été conçue à l’aide de quelque chose appelé Nvidia Omniverse, un outil de collaboration multidisciplinaire pour la création d’espaces de travail virtuels 3D. Pour une allocution annuelle connue pour ses démonstrations techniques impressionnantes, celle-ci a certainement tenu ses promesses.

La plupart des téléspectateurs n’avaient aucune idée qu’ils n’avaient pas vu le vrai Huang parler depuis sa vraie cuisine jusqu’à la sortie d’un nouveau documentaire de Nvidia qui détaillait les efforts déployés pour faire cette présentation.

La nouvelle est un choc pour à peu près tout le monde dans l’industrie, étant donné que la présentation virtuelle en avril 2021 n’a suscité aucun soupçon parmi les dizaines de milliers de professionnels de l’industrie et de la presse qui ont couvert l’événement. Omniverse de Nvidia était si bon pour recréer ce qui est devenu une scène très familière.

Même le Huang virtuel, vêtu de sa veste en cuir noir caractéristique, a navigué juste devant l’étrange vallée pendant la présentation sans que personne ne s’en rende compte – un exploit vraiment incroyable.

Juste lors de la conférence d’infographie SIGGRAPH 2021, Nvidia a révélé à travers un documentaire que la conférence de presse d’avril était une « fausse ». A l’écran, la cuisine de Jensen Huang, ses vêtements en cuir, même ses expressions, ses mouvements, ses cheveux… sont tous synthétiques#NVIDIA #SIGGRAPH pic.twitter.com/fyrb8wgCYa12 août 2021

Voir plus

Mercredi, dans un article de blog, Nvidia a évoqué l’expérience de recréer un espace pour lequel les passionnés de technologie ont développé un véritable attachement. La “cuisine de Jensen” était un incontournable de la pandémie pour les fans de matériel informatique qui avaient l’habitude de regarder ou même d’assister à des lancements beaucoup plus importants et plus produits.

« La démo est la quintessence de ce que représente GTC : elle combinait le travail des équipes d’apprentissage en profondeur et de recherche graphique de NVIDIA avec plusieurs équipes d’ingénierie et l’incroyable équipe créative interne de la société », a déclaré la société.

“Pour créer un Jensen virtuel, les équipes ont effectué un scan complet du visage et du corps pour créer un modèle 3D, puis ont formé une IA pour imiter ses gestes et ses expressions et ont appliqué de la magie de l’IA pour rendre son clone réaliste.

“Digital Jensen a ensuite été amené dans une réplique de sa cuisine qui a été déconstruite pour révéler le holodeck dans Omniverse, surprenant le public et l’amenant à se demander dans quelle mesure la keynote était réelle ou rendue.”

La cuisine de Jensen, quant à elle, apporte son propre charme discret aux récents discours de Nvidia. Il n’y a rien de tel que de voir Huang sortir le tout nouveau RTX 3090 de son four lors de la révélation de Nvidia Ampere l’année dernière, et pour de nombreuses personnes confrontées aux blocages et à la distanciation sociale en raison de la pandémie, les discours étaient un moyen de se connecter numériquement avec d’autres passionnés dans la section commentaires du livestream.

C’était alors un choix naturel de faire de Jensen’s Kitchen la démonstration de l’outil Omniverse de Nvidia, qui consiste à créer des espaces de travail 3D réalistes où les gens peuvent se rencontrer et collaborer. Aussi cool qu’il soit, cependant, nous préférons toujours le vrai.