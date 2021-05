Jenson Brooksby obtient la place pour la phase suivante après avoir remporté le tour de qualification

26/05/2021

Le 27/05/2021 à 09:15 CEST

Jenson Brooksby, L’Américain, numéro 163 de l’ATP, a rempli les prévisions en s’imposant au tour de qualification précédent de Roland-Garros en deux heures et trente-quatre minutes par 6 (5) -7 (7), 6-4 et 6-4 à Marc-Andrea Huesler, Joueur de tennis suisse, numéro 158 de l’ATP. Avec ce résultat, nous continuerons à voir le joueur au prochain tour de Roland-Garros.

Huesler a réussi à briser le service de son adversaire à deux reprises, tandis que Brooksby, de son côté, l’a réussi 4 fois. De plus, dans le premier service, le joueur de tennis américain avait une efficacité de 70%, a commis une double faute et réalisé 63% des points de service, tandis que les données de son adversaire sont 58% d’efficacité, 4 doubles fautes et 65% des points obtenus. au service.

Dans le tournoi Paris (Open de France Indiv. Masc.) une phase de qualification préliminaire est organisée à laquelle les joueurs de tennis les moins bien classés doivent passer pour participer au tournoi officiel. 128 joueurs y participent spécifiquement. De plus, il est célébré du 24 mai au 13 juin sur terre battue extérieure.