Jenson Button a estimé que le moment était venu pour Honda de quitter la Formule 1

Jenson Button pense qu’« il est temps » pour Honda de quitter la Formule 1, étant donné l’argent qu’ils ont investi pour propulser Red Bull vers la gloire du championnat du monde.

Le motoriste japonais n’est plus officiellement en Formule 1, mais il aura toujours un lien étroit avec la division Red Bull Powertrains dans les années à venir car sa propriété intellectuelle est toujours utilisée par l’équipe basée à Milton Keynes.

Et Button, qui a son propre lien étroit avec Honda puisqu’il a couru plus de 140 fois en Formule 1 avec leurs moteurs, peut parfaitement comprendre pourquoi ils ont décidé de prendre du recul et de concentrer leurs principales ressources sur d’autres domaines.

« Ils sont tellement passionnés par leur course, et c’est dommage de les voir repartir », a déclaré Button à Motorsport.com.

«Mais j’ai en quelque sorte une idée de combien ils dépensent, et c’est beaucoup d’argent, alors je comprends pourquoi ils veulent partir. C’est l’heure.

« Mais ils ont eu une année fantastique dans le sport et c’est très agréable pour eux, car cela n’a pas été la course la plus facile pour eux dans ce voyage. »

Button a également estimé qu’il était regrettable que son ancienne équipe McLaren n’ait pas poursuivi son partenariat avec Honda, même si leur deuxième séjour ensemble – dont Button faisait partie en 2015-2016 et très brièvement en 2017 lorsqu’il a suppléé Fernando Alonso au Grand Prix de Monaco – a eu une rareté de moments positifs.

« J’étais avec eux au début de cette [V6 hybrid] projet et ce n’était pas facile pour eux », a ajouté Button à Motorsport.com.

« À l’ère des hybrides, ils ont eu du mal à leur arrivée. Ils avaient manifestement quelques années de retard sur les autres. [There were] beaucoup de problèmes de fiabilité.

« Et je pense que c’est dommage que McLaren ne s’accroche pas à eux. C’était très facile pour eux de pointer du doigt quand ils n’étaient pas compétitifs et ils ont pointé du doigt la partie la moins fiable, qui était le moteur.

« Mais maintenant, en travaillant avec une équipe comme Red Bull et toute leur expérience, il semble qu’ils aient trouvé un très bon partenariat.

« C’est agréable de voir Honda gagner à nouveau, car leur dernière victoire avant l’ère avec Red Bull était la mienne en 2006, il y a longtemps dans le sport. C’est donc formidable de les voir gagner.

Button, désormais conseiller de Williams dans le cadre de ses engagements médiatiques avec Sky Sports F1, cherche à passer beaucoup plus de temps avec son ancienne équipe ayant vu son rôle limité en raison des restrictions de Covid-19 la saison dernière.