Jenson Button appelle Nikita Mazepin à “changer d’attitude”

Après un autre week-end difficile, Jenson Button pense que l’avenir de Nikita Mazepin en Formule 1 est en danger à moins qu’il n’adopte un changement d’attitude.

Après une période de courses au cours desquelles il semblait s’installer au plus haut niveau du sport automobile, le pilote né à Moscou est revenu à ses mauvaises habitudes lors du Grand Prix des Pays-Bas.

Il y a eu un incident sur chacun des trois jours à Zandvoort. Lors des essais du vendredi, Mazepin a fait pivoter sa voiture Haas et l’a échouée dans le gravier ; et lors des qualifications et de la course, il y a eu d’autres épisodes avec son coéquipier généralement doux, Mick Schumacher, qui ont déclenché des mots durs de la part de l’Allemand.

Le jour de la course, Schumacher a accusé Mazepin de l’avoir poussé dans la voie des stands lors d’une querelle sur la piste, en disant : « Je pense que je ne suis pas le seul pilote à qui il a fait ça aujourd’hui. Je suis sûr que quelques personnes l’examineront et j’espère que les conséquences entreront en jeu à l’avenir. »

Bien qu’ils ne s’entendent clairement pas, Schumacher pourrait être coincé avec Mazepin comme coéquipier pendant un certain temps, car le père de son collègue, Dmitry, est le sponsor principal de l’équipe Haas.

Button, cependant, pense que si Mazepin jnr veut réussir sa carrière, il devra atténuer son agressivité, ce qui met clairement certaines personnes dans le mauvais sens.

Découvrez la collection Haas via la boutique officielle de Formule 1

Après avoir visionné un clip de l’incident de qualification entre le duo, Button a déclaré à Sky F1: “C’était un peu trop agressif [from Mazepin].

« Vous ne pouvez pas réagir à quelque chose comme ça, c’est le problème. C’était super rapide dans sa façon de traverser le circuit.

« Peu importe ce qui s’est passé en qualifications et cela ne devrait pas affecter la façon dont vous conduisez en course. Et si c’est le cas, vous vous trompez de sport car c’est un sport dangereux.

“S’il veut prolonger sa carrière en F1, il doit changer d’attitude car [at the moment] il est beaucoup trop agressif.

« Vous ne pouvez pas être aussi réactif face à une situation – c’est la façon dont vous réagissez aux erreurs qui fait de vous la personne et le pilote de course que vous êtes.

«Vous devez parler de vos problèmes et sortir le lendemain pour pouvoir passer à autre chose.

« Je ne pense pas qu’il [Mazepin] avait ça en tête. Il se battait si fort pour garder son coéquipier derrière [at the start of the race]. “

Mazepin a été contraint à l’abandon du premier Grand Prix des Pays-Bas pendant 36 ans au 43e tour en raison d’un problème hydraulique, tandis que Schumacher a été classé dernier des 18 encore en course à la fin.