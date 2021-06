Jenson Button : “C’est le meilleur Lewis Hamilton que nous ayons jamais vu”

Jenson Button pense que Lewis Hamilton de cette saison est le “meilleur que nous ayons vu” en Formule 1, car il est le plus calme et le plus confiant.

Hamilton peut se retrouver à 12 points du leader du championnat du monde Max Verstappen après sept manches, mais le septuple champion du monde a reçu des éloges pour s’être bien battu contre Red Bull dans ce qui est sans doute maintenant une voiture W12 inférieure.

Le directeur général de la Formule 1, Ross Brawn, a été particulièrement élogieux après le Grand Prix de France, affirmant que cela témoignait de la capacité de Hamilton qu’il était toujours incapable de choisir un vainqueur avec cinq tours à faire même avec Hamilton sur une course sous-optimale stratégie par rapport à Verstappen, qui a doublé son chemin vers la victoire.

Les éloges de Hamilton se sont poursuivis avec le champion du monde 2009, et ancien coéquipier de Hamilton, convaincu qu’il a vraiment changé pour le mieux dans cette campagne 2021 épuisante.

“De son passage de McLaren à Mercedes, il a changé, oui, mais cette année est complètement différente”, a déclaré Button à Express Sport.

« Vous vous promenez dans le paddock avec des gens qui font la fête et les appelle par leur nom et c’est comme, où étiez-vous cet hiver ?

« C’est génial à voir, il a juste confiance en ses propres capacités, ce qui est génial, vraiment génial de voir qu’il est à l’aise dans sa peau.

«C’est pour moi un grand sujet de discussion de l’année – comment il a changé cette année.

« Il est tellement plus calme dans la voiture. Il y a toujours l’adrénaline, non ? Et puis vous dites des choses que vous regretterez peut-être après la course.

« Mais quand il est hors de la voiture, il est si calme. Monaco est une course difficile, vous savez, mais j’ai beaucoup appris et j’avance.

« C’est formidable à entendre. Et je pense que cela vient du cœur et que c’est la vérité, ce qui est bien.

Il a poursuivi: “Je pense que dans le passé, il y a eu des moments où il a voulu dire quelque chose, puis vous le voyez se reprendre, et il est comme que devrais-je dire en ce moment?

“Et puis il change sa réponse, donc vous pouvez le voir, vous pouvez voir son cerveau fonctionner.

« Et cela a déjà été le cas. Et quand nous étions coéquipiers, cela arriverait aussi.

«Mais maintenant, je sens qu’il a confiance en sa peau et il dit ce qu’il pense, ce qui est vraiment bon à voir. Et je pense que c’est le meilleur Lewis Hamilton que nous ayons vu.

