Jenson Button devient plus nerveux en tant que patron d’équipe que coureur

Jenson Button dit qu’il devient plus nerveux en tant que patron de l’équipe Extreme E que lorsqu’il était pilote de course.

Début 2021, le champion du monde 2009 s’est engagé pour engager sa propre équipe, JBXE, dans la saison inaugurale de la série internationale de courses tout-terrain.

Le plan initial était qu’il conduise également l’une des voitures, mais après avoir participé à l’ouverture de la saison en Arabie saoudite, il s’est retiré, avec Kevin Hansen et Mikaela Åhlin-Kottulinsky à la place du pilote de l’équipe.

Discutant de ses expériences en tant que seul chef d’équipe qui regarde, Button dit qu’il devient plus nerveux que lorsqu’il était pilote.

« Je suis plus nerveux maintenant que lorsque je courais ! » a-t-il déclaré dans une interview avec RacingNews365.

«Je pense que c’est parce que ce n’est pas entre mes mains. Lorsque vous courez, vous êtes un peu dans l’instant, mais lorsque vous êtes propriétaire d’une équipe, c’est très différent. L’adrénaline, waouh ! Mon cœur bat avant le départ.

« J’adore l’expérience. »

Félicitations @jbxeracing @MikaelaAhlinK @kevinhansen71 pour un excellent week-end dans le Dorset pour le Jurassic XPrix. P2 dans la course après quelques méga mouvements qui nous ont permis d’obtenir la 3e place aux Champs. Vraiment fier de ce lot, c’est une petite équipe mais un groupe sérieusement passionné & talentueux. pic.twitter.com/V7YmnMg8ZW – Jenson Button (@JensonButton) 20 décembre 2021

Ce fut une première campagne relativement réussie pour l’équipe, les pilotes en faisant assez pour s’assurer qu’ils terminent P3 au championnat des constructeurs derrière les équipes engagées par Nico Rosberg et Lewis Hamilton.

S’ils n’ont pas pu profiter d’une première victoire, ils sont montés sur le podium dans quatre des cinq manches, marquant un total de 119 points au cours de la saison.

Dans l’ensemble, Button est extrêmement satisfait de l’équipe qu’il a constituée, des pilotes aux personnes extérieures à la voiture.

« C’est une équipe formidable », a ajouté le Britannique.

« Tous les mécaniciens ici sont de Rocket RJN. Cela a été une courbe d’apprentissage énorme pour eux aussi. Les ingénieurs ont fait un excellent travail de compréhension d’un véhicule tout-terrain.

« Cela m’a aidé d’avoir un pilote aussi expérimenté en Kevin et Mikaela, qui est prête à apprendre et à s’améliorer à chaque fois qu’elle conduit la voiture. C’est vraiment bien [as a driver combination].

«Je suis vraiment fier de tout le monde dans l’équipe. Cela a été une saison difficile pour s’habituer à voyager dans ces endroits du monde. C’est une façon très différente de courir, mais ces gars ont aussi beaucoup appris cette année.