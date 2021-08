Jenson Button explique l’image de playboy inspirée de Flavio Briatore

in

Jenson Button s’est ouvert sur l’image de “playboy” que Flavio Briatore a générée de lui, et comment il a lutté pour s’en débarrasser.

Après sa campagne de rookie avec Williams, Button a signé avec l’équipe Benetton pour 2001, l’équipe qui deviendra Renault l’année suivante.

Là, il a travaillé sous la direction du patron de l’équipe italienne Flavio Briatore, et on peut dire sans risque de se tromper que la relation du couple n’était pas fluide.

Après que Button ait terminé P7 au Grand Prix de Monaco 2001, Briatore a remis en question l’engagement du Britannique dans une interview à la presse, et à partir de là, cette perception de playboy de Button s’est manifestée.

« Cela a commencé avec Flavio [Briatore] le disant essentiellement à Monaco », a déclaré Button sur The High Performance Podcast lorsqu’on lui a demandé si cette image le frustrait.

“J’ai terminé septième, ce qui ne marquait pas de points à l’époque, maintenant la septième est incroyable en F1, mais c’était la septième et j’étais juste en dehors des points.

« Notre direction assistée est tombée en panne au début de la course, et les voitures de F1 sont assez lourdes sans direction assistée et j’avais des ampoules sur les mains.

“Je suis entré et Flavio a donné une interview sans me parler et m’a dit ‘Je pense qu’il cherchait un nouvel appartement ou un nouveau yacht à acheter, c’est pourquoi il a terminé septième’.

«Et mes mains saignaient, donc ça faisait vraiment mal, votre propre patron, le gars qui est censé vous nourrir, en disant cela à la presse.

“Et puis ils prennent évidemment cela à bord et ils courent avec pour toujours.”

Comme c’était en 2001, GP de Monaco, Monte Carlo.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait essayé de parler avec Briatore après cette interview controversée, Button a déclaré que Briatore « n’était pas le genre de gars avec qui on pouvait s’asseoir et avoir une conversation honnête comme ça ».

Le fait que Benetton “pensait qu’ils étaient les meilleurs” ayant également remporté un grand succès avec Michael Schumacher dans les années 1990 travaillait également contre Button. L’équipe n’avait donc aucun intérêt à soutenir le jeune en difficulté contre Briatore.

“C’était très délicat, j’avais besoin d’autres personnes dans l’équipe pour me soutenir, et ils ne l’ont pas fait”, a déclaré Button.

« C’est une équipe qui a accompli beaucoup de choses dans le passé avec Michael Schumacher et ils pensaient qu’ils étaient les meilleurs.

« Ensuite, ce jeune gamin, qu’ils pensent maintenant être un playboy parce que Flavio l’a dit, vient ici pour essayer de jouer et il ne fait pas un assez bon travail.

«Et je ne faisais pas un assez bon travail, mais c’était parce que je n’étais pas nourri de la bonne manière, je n’étais pas assez fort mentalement pour trouver un moyen de m’en sortir.

«Cela m’a vraiment fait mal, je suis de toute façon un personnage assez émotif, je ne suis pas du tout dur en matière d’émotions, donc j’ai vraiment eu du mal avec ça et c’était l’un des plus gros problèmes pour moi.

“La meilleure chose pour moi était de quitter l’équipe, et on m’a dit de quitter l’équipe parce que Fernando [Alonso] arrivait de toute façon.