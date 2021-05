Jenson Button : Extreme E ‘définitivement plus effrayant’ que F1

Le champion de F1 2009 Jenson Button est impatient d’apprendre alors qu’il s’attaque à la nouvelle série Extreme E, une catégorie qu’il trouve plus effrayante que la Formule 1.

Button a connu une brillante carrière en Formule 1, remportant 15 victoires au total et le championnat des pilotes 2009 dans le cadre de la saison de conte de fées de Brawn.

2016 était la dernière saison complète de Button en Formule 1, et depuis lors, il est apparu en Super GT, le Championnat du monde d’endurance, Le Mans, le DTM, le British GT Championship et maintenant sa nouvelle aventure de course, Extreme E.

La série tout électrique concourt sur une gamme de terrains différents, tout en promouvant la sensibilisation à l’environnement.

Button a sa propre équipe nommée JBXE, tandis que le champion du monde de Formule 1 2016 Nico Rosberg et le septuple champion Lewis Hamilton ont également leurs propres équipes Extreme E.

Cependant, Button est le seul des trois à concourir réellement, faisant ses débuts lors de l’événement inaugural en Arabie saoudite, et il trouve cette forme de course beaucoup plus effrayante que la Formule 1.

“Je suis définitivement en retrait, mais pour moi, il s’agit d’apprendre, je veux faire des choses qui sont difficiles”, a-t-il déclaré à ..

« Aussi effrayant que cela puisse être, je veux toujours piloter la voiture.

« Dans une voiture de F1, vous connaissez en quelque sorte les limites… Avec cette chose [the ODYSSEY 21 SUV], il peut vous projeter à travers un buisson. C’est peut-être OK, mais il pourrait y avoir un rocher géant de l’autre côté. C’est définitivement un peu plus effrayant que la F1.

Mais en plus des stars de la course, Extreme E a déjà séduit plusieurs constructeurs.

Lotus Engineering, qui souhaite vendre uniquement des voitures électriques d’ici 2028, s’associe à l’équipe JBXE de Button, tandis que Cupra sert de partenaire technique à ABT, formant l’équipe ABT Cupra.

Et dans les années à venir, Button s’attend à ce que davantage de fabricants affluent vers Extreme E.

« Ce doit être un terrain de jeu fantastique pour que les fabricants apprennent vraiment et prouvent leurs systèmes. Et c’est une façon amusante de le faire », a-t-il déclaré.

« C’est vraiment bien pour Extreme E d’avoir un constructeur comme Lotus et je pense que cela attirera beaucoup plus de constructeurs.

« Vous verrez les OEM [carmakers] entrer dans la catégorie, que ce soit l’année prochaine ou l’année d’après. Et cela va juste croître très rapidement quand nous verrons cela se produire. »

