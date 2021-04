Jenson Button: l’arrivée de Hulkenberg met “ plus de pression ” sur Vettel

Le Champion du Monde 2009, Jenson Button, pense que l’arrivée de Nico Hulkenberg chez Aston Martin mettra encore plus de pression sur Sebastian Vettel.

Hulkenberg est de retour en tant que pilote de réserve et de développement officiel de l’équipe pour la saison 2021, le même rôle qu’il a joué, bien que dans un délai plus court, lorsque l’équipe était connue sous le nom de Racing Point en 2020.

L’ancien pilote Williams, Sauber et Renault est intervenu pour trois courses au cours de la campagne 2020 pour couvrir Sergio Perez et Lance Stroll, qui ont tous deux été testés positifs pour Covid-19 et ont été contraints de mettre en quarantaine.

Désormais, Hulkenberg peut s’attendre à recevoir l’appel pour remplacer Stroll ou la nouvelle recrue Sebastian Vettel si l’un d’eux manque une course au cours de la saison.

“Tout d’abord, c’est formidable de signer cet accord avec beaucoup de préavis – l’année dernière, je n’ai pas eu autant de temps pour me préparer avant de sauter dans la voiture!”, A déclaré Hulkenberg lors de la confirmation officielle.

«Je suis très heureux de travailler à nouveau avec cette équipe – avec laquelle j’ai conduit à plusieurs reprises au cours de ma carrière.

«Évidemment, j’espère que Sebastian et Lance profiteront de saisons ininterrompues cette année, mais l’équipe sait qu’elle peut compter sur moi pour intervenir et faire un excellent travail, et je suis tout à fait prêt à relever ce défi.

«Ce sera également intéressant de contribuer au développement de l’équipe tout au long de la saison, et j’ai vraiment hâte de tirer de bons temps au tour de ma manche.»

Bienvenue chez vous, @HulkHulkenberg. Voici tout ce que vous devez savoir sur le nouveau rôle de Hulk en tant que pilote de réserve et de développement pour la saison 2021. #Hulkenback – Aston Martin Cognizant F1 Team (@ AstonMartinF1) 8 avril 2021

Mais alors que le rôle de Hulkenberg est strictement réservé pour le moment, cela n’a pas arrêté la suggestion qu’il serait le premier à remplacer Vettel s’il continue à se battre avec sa nouvelle équipe.

“Juste pour ajouter un peu plus de pression sur les épaules de Seb!”, A écrit Button sur les réseaux sociaux.

Le retour de Hulkenberg à Aston Martin représente également en quelque sorte un demi-tour de la part de l’Allemand, qui peut maintenant peut-être sentir l’opportunité d’un retour potentiel à temps plein sur la grille.

Il a déclaré après avoir remplacé Perez lors des deux courses de Silverstone en 2020 qu’il n’avait aucun intérêt à redevenir pilote de réserve ou de développement.

«Personnellement, je ne me vois pas dans le rôle de pilote de réserve», a-t-il déclaré lors d’une apparition sur le salon AvD Motorsport Magazin.

«Je me suis assis dans un cockpit de course pendant dix ans et je me suis tenu aux feux de départ, donc accepter un pas en arrière sans grande chance de revenir n’a pas de sens pour moi. Ce n’est pas le chemin que je veux emprunter. »

