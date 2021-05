Jenson Button: Max Verstappen “ le pilote le plus talentueux ” de la Formule 1

Jenson Button pense que Max Verstappen est le plus grand talent brut de l’histoire de la F1, mais Lewis Hamilton est le pilote le plus complet de la grille.

Le champion du monde 2009 a couru contre les deux pilotes au cours de sa carrière – affrontant Hamilton dans le même garage chez McLaren pendant trois saisons, et pense que la vitesse brute du jeune Néerlandais se démarque un peu plus haut que le reste des pilotes sur le la grille.

«Il est extrêmement talentueux. Pour le talent brut, il est probablement LE plus talentueux [in history]», A déclaré Button sur Sky Sports avant le Grand Prix d’Espagne. «Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d’accord avec moi là-dessus.

«Le pilote le plus complet sur le plan de l’expérience et de la façon dont ils mènent leur course est Lewis Hamilton. Mais pour le talent brut, je pense que ça doit être Max. Red Bull ne voudra donc pas le laisser partir.

Verstappen ayant déjà été un candidat signalé pour occuper un siège chez Mercedes en 2022, les derniers commentaires de Hamilton sur l’espoir de signer un nouvel accord avec l’équipe d’ici la pause estivale, qui devrait s’étendre au-delà de l’année prochaine, signifieront le point de vue de Button selon lequel Red Bull ne voudra pas laisser partir Verstappen sera devenu plus proche d’une réalité.

Quant au rival au titre de Verstappen, Damon Hill a épousé l’opinion selon laquelle Hamilton est l’un des meilleurs sportifs à avoir jamais concouru, le champion du monde 1996 étant passé sur Twitter après que le pilote britannique ait remporté une 100e pole position sans précédent en Formule 1.

«Vous réalisez que vous regardez l’une des personnes les plus talentueuses à avoir marché sur Terre, n’est-ce pas? C’est vraiment un phénomène. Je ne peux que regarder avec admiration », a écrit Hill.

Après avoir remporté son résultat de qualification historique au Grand Prix d’Espagne, Hamilton a remporté sa troisième victoire en quatre courses pour consolider son meilleur départ de sa carrière dans une saison de Formule 1, menant actuellement Verstappen de 14 points dans ce qui est présenté comme une bataille d’une saison entre la paire.

