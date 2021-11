Jenson Button n’a «aucune idée» de qui remportera le titre des pilotes de Formule 1 2021

Il reste deux manches de la saison 2021 et l’ancien champion du monde Jenson Button ne peut pas dire dans quel sens le titre basculera.

Lewis Hamilton est entré dans la saison 2021 à la recherche d’un huitième championnat du monde qui le verrait dépasser Michael Schumacher en tant que pilote le plus décoré de l’histoire de la Formule 1.

Cependant, il a rencontré l’un des prétendants au titre les plus sévères de sa carrière, sinon le plus sévère, sous la forme de Max Verstappen de Red Bull, qui prendra huit points d’avance sur Hamilton lors de l’avant-dernière manche de la saison en Arabie saoudite.

Hamilton aborde le Grand Prix d’Arabie saoudite en forme, après avoir remporté les GP de Sao Paulo et du Qatar de manière dominante.

Et donc choisir le vainqueur ultime est une tâche extrêmement difficile – une tâche avec laquelle Button a des difficultés.

« C’est plutôt excitant, n’est-ce pas ? Deux courses à disputer, huit points au compteur et deux des meilleurs pilotes au monde que nous ayons vu conduire des voitures de F1 », a déclaré Button sur Sky F1.

« Je ne m’éloigne toujours pas de la clôture et c’est pourquoi c’est génial.

« En fait, je n’ai aucune idée [who will win the title], les deux font un excellent travail, les équipes font un excellent travail.

« Il semble que Mercedes ait le dessus pour le moment, mais le prochain circuit est très différent.

« Et puis évidemment Abu Dhabi. Nous ne savons pas non plus à quoi s’attendre de cette nouvelle configuration.

Avant que Hamilton et Verstappen ne soient lâchés sur le circuit de Yas Marina mis à jour, qui devrait désormais être 10 secondes plus rapide par tour, ils doivent affronter l’inconnu du circuit de la rue de Jeddah.

La vitesse en ligne droite devrait jouer un rôle majeur et bien que Red Bull ait déclaré que les performances de Mercedes dans ce département étaient revenues à égalité avec les leurs au Qatar, Hamilton n’utilisait pas le nouveau moteur à combustion interne introduit avec un effet dévastateur au Brésil.

Alors, était-ce le moteur ou l’aileron arrière de Mercedes qui expliquait leur avantage de vitesse en ligne droite ? Nous le saurons en Arabie saoudite, mais quelle équipe cette piste favorisera est un autre sujet, selon Button, trop proche pour être appelé.

« C’est extrêmement serré, et nous ne savons pas quelle voiture sera rapide à la prochaine course [in Jeddah]», a expliqué le champion du monde 2009.

« C’est une piste excitante, d’après ce que nous avons vu. C’est très rapide, pas de marge d’erreur en Arabie Saoudite avec toutes les barrières autour de la piste, ce qui la rend encore meilleure.