Jenson Button ne pense pas que Lewis Hamilton ait compris qu’il perdrait des positions

Jenson Button pense que la plus grosse erreur de Mercedes en Turquie n’a pas été d’expliquer clairement à Lewis Hamilton qu’il allait perdre des positions lorsqu’il s’est arrêté.

Avant les 10 derniers tours du circuit d’Istanbul Park, Hamilton courait à la troisième place derrière Valtteri Bottas et Max Verstappen.

Mais contrairement aux deux devant lui, il était toujours sur les pneus intermédiaires avec lesquels il a commencé le grand prix, et ils étaient très usés.

Après un peu de persuasion, Mercedes a convaincu Hamilton de se présenter pour de nouveaux inters et il est tombé à la cinquième place, perdant contre Sergio Perez et Charles Leclerc.

Mercedes, cependant, croyait que s’il n’avait pas pêché, il aurait de toute façon été dépassé par ces deux-là ainsi que par Pierre Gasly.

Hamilton a été frustré par la décision de son équipe, expliquant très clairement où il en était.

« Je pense qu’avec le recul, j’aurais probablement dû rester dehors ou entrer beaucoup plus tôt. » Lewis Hamilton a été frustré par une stratégie de Grand Prix de Turquie qui n’a finalement été ni l’une ni l’autre.https://t.co/pRqTW7Y1Es #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/WgJ3QquaXO – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 octobre 2021

Découvrez toutes les dernières marchandises Lewis Hamilton sur la boutique officielle de Formule 1

Button dit qu’il comprend l’humeur du pilote car Mercedes ne lui a pas fait comprendre qu’il allait perdre des places lorsqu’il s’est arrêté.

« C’est vraiment délicat », a-t-il déclaré à Sky F1, « et je suis sûr que Lewis était assez frustré après la course.

«Mais ils lui ont parlé tout au long du processus, alors qu’il aurait dû piquer – et il a piqueté en plein milieu alors qu’il n’aurait pas dû piquer, si vous voyez ce que je veux dire.

« S’il s’est arrêté plus tôt, cela aurait été une bonne décision, ou s’il n’a pas du tout fait de ravitaillement et que les pneus ont duré jusqu’à la fin, cela aurait été une bonne décision, mais c’était juste au milieu, et c’est le zone dans laquelle vous ne voulez pas être, vraiment.

« Mais je pense que la chose la plus importante pour moi est l’information, et je ne pense pas que Lewis ait compris qu’il allait perdre deux positions avec l’arrêt au stand.

« Il avait l’air plutôt content quand ils ont dit ‘la fosse, on veut te faire sortir devant Gasly’.

« Il ne semblait pas qu’il savait qu’il allait perdre quelques places parce qu’après, il était assez frustré, sachant qu’il était de retour à la cinquième place derrière deux voitures qu’il ne s’attendait pas à être. »

Si Hamilton avait initialement écouté l’équipe lorsqu’elle lui avait dit de passer au stand la première fois, Button estime que sa stratégie de course aurait été la bonne.

Mais au lieu de cela, il a appelé à rester en dehors.

« Il pense aussi probablement à l’année dernière », a déclaré le champion du monde 2009. « Il est resté sur un pneu l’an dernier pendant une très longue période, et cela a fonctionné pour lui, mais cela ne fonctionnera pas toujours pour vous.

« Il semblait que ça allait [work], et je suis sûr que Red Bull pensait : « Wow, d’accord, s’il arrive à la fin, ils ont fait du très bon travail », et il a déjà réussi à le faire fonctionner.

« La voiture avait beaucoup d’appuis ici, il était capable de s’occuper des pneus mieux que quiconque, donc cela aurait peut-être fonctionné. »

Hamilton a quitté la Turquie avec six points de retard sur Verstappen dans le championnat des pilotes.

Verdict PlanetF1