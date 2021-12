Jenson Button ne peut pas voir Lewis Hamilton s’éloigner de la F1

Jenson Button s’attend à ce que Lewis Hamilton revienne se battre en 2022 plutôt que de s’éloigner du sport.

Suite à la manière controversée dont le Mercedes pilote a raté son huitième titre de champion du monde et son silence public depuis lors, on a parlé de son avenir.

Certains ont suggéré qu’il allait se retirer du sport, et le directeur de l’équipe, Toto Wolff, ne l’a pas exclu lorsqu’on lui a demandé, admettant que les deux se sentaient «désillusionnés» en raison des événements de la finale de la saison.

« Lewis et moi sommes déçus pour le moment », a déclaré l’Autrichien.

« Pas déçus du sport, nous aimons ce sport avec tous les os de notre corps, et nous l’aimons parce que le chronomètre ne ment jamais.

Mais si nous enfreignons ce principe fondamental d’équité sportive et d’authenticité du sport, alors soudainement le chronomètre ne devient plus pertinent parce que nous sommes exposés à une prise de décision aléatoire, et il est clair que vous en tombez amoureux.

« Vous commencez à vous demander si tout le travail que vous avez fourni, toute la sueur, les larmes et le sang peuvent réellement être démontrés, en termes d’apporter les meilleures performances possibles sur la bonne voie car cela peut être emporté au hasard.

« Il va donc nous falloir beaucoup de temps pour digérer ce qui s’est passé dimanche. Je pense qu’on ne s’en remettra jamais. Ce n’est pas possible, et certainement pas pour lui en tant que pilote.

« J’espère vraiment que nous deux, et le reste de l’équipe, travaillerons à travers les événements, et nous pourrons, avec la FIA et la F1, utiliser la situation pour améliorer le sport à l’avenir.

Tandis que le bouton, celui d’Hamilton ancien coéquipier, pense que la retraite de 36 ans est une possibilité, il s’attend finalement à ce qu’il reste dans les parages et cherche à se venger en 2022.

« Tout est possible, comme nous le savons tous dans le sport. Nous sommes des personnages très émotifs et les tensions sont fortes, donc tout est possible », a-t-il déclaré à Sky Sports.

« Mais, personnellement, même si je ne connais pas si bien Lewis maintenant – je l’ai connu sept [or] il y a huit ans, mais je ne le verrais pas s’éloigner. Surtout s’il vient de perdre le championnat du monde, je pense qu’il reviendra se battre l’année prochaine et ce sera le match en mars.

« J’espère que ce ne sera pas seulement Lewis et Max qui se battront pour le championnat, j’espère qu’il y aura aussi quelques autres gars de différentes équipes de haut en bas de la grille. »

Avec l’entrée en vigueur de changements de réglementation à grande échelle, beaucoup sont optimistes sur le fait que l’ordre hiérarchique sera moins clair l’année prochaine et que les pilotes extérieurs à Red Bull et Mercedes peuvent défier à l’avant.

Button n’en est pas si sûr et ne s’attend pas à une saison aussi excitante que celle que nous venons de vivre.

«Je pense qu’avoir une autre saison comme celle-ci est très difficile. Nous ne l’avons jamais vu auparavant », a-t-il ajouté.

« Normalement, dans une saison de F1, vous aurez sept, huit courses fantastiques et les autres sont bonnes, mais pas excitantes. Alors que l’année dernière, à chaque course, il se passait quelque chose.

« Nous verrons. C’est un changement de réglementation massif, je suis sûr qu’une équipe va trouver quelque chose de différent des autres.

« C’est plus difficile l’année prochaine pour les équipes, et ces voitures ne seront pas non plus faciles à piloter, donc j’ai hâte de voir ce que les meilleurs au monde vont faire avec cette machine. »