Jenson Button nomme son coéquipier « idéal » sur la grille de Formule 1 d’aujourd’hui

Étant donné le choix de n’importe quel coéquipier sur la grille d’aujourd’hui, Jenson Button a déclaré qu’il choisirait soit George Russell, soit Daniel Ricciardo.

L’ancien pilote de F1 Button a été coéquipier avec deux pilotes toujours en Formule 1, Lewis Hamilton et Fernando Alonso, et a parlé favorablement de sa relation avec les deux.

Cependant, s’il avait le choix de son coéquipier, le Britannique irait dans une direction différente.

Interrogé par l’Evening Standard qui serait son coéquipier « idéal », il a répondu : « C’est délicat. George Russell est assez exceptionnel.

« Je pense qu’il est extrêmement rapide mais qu’il a aussi la tête dans le dos, il est intelligent et sait où il doit travailler et s’améliorer chaque week-end.

« Ou Daniel Riccardo parce qu’il est très amusant, c’est un bon ami et il embrasse définitivement la vie Drive to Survive. »

Comme Ricciardo, le joueur de 41 ans est également un fan de Drive to Survive, qui est récemment venu chercher un bâton de Max Verstappen.

Le pilote Red Bull a déclaré à Austin : « Ils ont simulé quelques rivalités qui n’existent pas vraiment. Je ne suis pas vraiment une personne du genre spectacle dramatique. Je veux juste que des faits et des choses réelles se produisent.

En tant que tel, il s’est retiré de la quatrième saison qui est actuellement en cours de tournage.

« J’ai décidé de ne pas en faire partie et je n’ai plus donné d’interviews après cela parce qu’alors il n’y a rien que vous puissiez montrer », a ajouté Verstappen.

Button, cependant, estime que les docuseries Netflix sur la Formule 1 ont beaucoup fait pour le sport.

« Je pense que c’est super. Cela amène un public très différent en Formule 1, en particulier en Amérique où je vis », a-t-il déclaré.

« C’est incroyable le nombre de personnes qui disent ‘Je suis soudainement entré en F1 à cause de Drive to Survive’. Le sport doit briser l’Amérique. C’est le seul pays qui n’embrasse pas la Formule 1, mais ça commence à le faire.

«Nous avons le Grand Prix d’Austin, puis l’année prochaine, nous avons le Grand Prix de Miami, et nous avons maintenant deux équipes détenues par des sociétés américaines. Il y a donc beaucoup plus d’intérêt, ce qui est formidable.

« Cela dépend en partie de Drive to Survive, mais je pense aussi que cela dépend uniquement des individus – les pilotes deviennent de plus en plus gros, sur les réseaux sociaux beaucoup plus et s’intéressent beaucoup plus au sport.

« Drive to Survive est dans les coulisses et ajoute de l’excitation. Une partie est réelle, une partie est utilisée pour les caméras, mais cela ajoute définitivement un peu de piquant à la F1.