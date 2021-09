Jenson Button pense que la décision de Russell sera «géniale» pour Hamilton

in

Jenson Button pense qu’avoir George Russell comme coéquipier la saison prochaine sera « super » pour Lewis Hamilton.

Depuis que Nico Rosberg a pris sa retraite fin 2016, Valtteri Bottas est l’homme de l’autre côté du garage depuis Hamilton chez Mercedes, et le Finlandais a été un coéquipier idéal pour lui.

Le septuple champion du monde a le plus souvent été le plus fort des deux, et Bottas a été un numéro deux volontaire pour lui, obéissant souvent aux ordres de l’équipe sans aucune plainte.

Son temps avec l’équipe allemande semble toutefois sur le point de prendre fin, avec Russell apparemment presque certain de le remplacer, et beaucoup s’attendent à ce que l’homme de Williams cause des problèmes à Hamilton en étant plus une menace pour lui.

Martin Brundle est l’un d’entre eux, affirmant que le mouvement provoquera des frictions.

“Avec l’avenir, deux ou trois ans se sont écoulés dans la vie de n’importe qui, mais la Formule 1 en particulier et ce sera Max Verstappen contre Charles Leclerc contre Lando Norris – vous devez avoir l’un des jeunes canons établis dans votre équipe pour vous aider à diriger le nouveau direction », a-t-il déclaré à Sky F1.

“Si vous voulez défendre George, il ira là-dedans et il y aurait des frictions entre lui et Lewis, cela ne fait aucun doute, car George serait fougueux et il voudrait faire ses preuves, obtenir son les coudes tout de suite.

“Mercedes doit réfléchir à deux ou trois ans sur la route et ces décisions sont prises en grande partie avec ce genre de calendrier impliqué.

“Ils ont besoin d’un pilote qui gagnera la course si Lewis ne le fait pas et ils ont la voiture la plus rapide.”

Button, cependant, n’est pas d’accord.

Il a lui-même formé une équipe entièrement anglaise avec le joueur de 36 ans chez McLaren de 2010 à 2013, mais dit que ce partenariat sera très différent de celui-ci et pense que le défi sera finalement une bonne chose pour Hamilton.

“Pour George, cela met plus de pression sur ses épaules car il entre dans une équipe qui a remporté plusieurs championnats du monde, tous les championnats de l’ère hybride”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

«Pour Lewis, cela met la pression sur ses épaules car il n’a jamais eu de jeune hotshot dans son équipe qu’il a dû battre.

“C’est une dynamique très différente de ce que nous avons vu avec les pilotes britanniques auparavant en tant que coéquipiers – c’était Lewis et moi-même – donc je suis vraiment excité pour ce combat s’il se produit.”

“Ce sera génial pour Lewis car c’est un autre défi pour lui.”