Jenson Button pense que le circuit du GP du Brésil «plus normal» devrait convenir à Mercedes

Jenson Button pense que Mercedes pourrait avoir de meilleures chances de battre Red Bull et de remporter la victoire au Brésil, car Interlagos est « plus une piste normale ».

Red Bull, et plus particulièrement Max Verstappen, visent un net balayage du swing américain après que les deux premières courses aient produit des podiums identiques.

Verstappen a juste tenu le coup de Lewis Hamilton dans un thriller au Grand Prix des États-Unis, mais avait une marge beaucoup plus grande à revendre au Mexique, où Sergio Perez lors de sa course à domicile a occupé la troisième place pour le deuxième grand prix consécutif.

L’altitude du Mexique conviendrait mieux au moteur Honda qu’à son équivalent Mercedes et la même chose devrait s’appliquer au Brésil, bien que l’effet soit probablement moins marqué.

Cependant, Button pense qu’il y a des parties d’Interlagos où le groupe motopropulseur Mercedes prendra tout son sens, alors que les équipes et les pilotes se préparent pour le troisième et dernier week-end de qualification de sprint de la campagne.

« Les coins sont très différents autour de Sao Paulo [to Mexico], plus positif que négatif », a déclaré le champion du monde 2009 à Sky F1.

« Mais aussi, vous avez besoin d’un moteur vraiment puissant pour vous hisser sur cette colline dès le dernier virage… et Mercedes l’a toujours sur Red Bull. C’est plus une piste normale.

Damon Hill, qui était en poste aux côtés de Button au Mexique, pense que l’avantage du rythme de Red Bull pourrait à nouveau être affiché à Interlagos.

De l’aveu même de Mercedes, Red Bull a été plus rapide en course sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez, bien qu’il n’ait commencé que troisième et quatrième sur la grille en raison d’une finale décevante de 12 minutes de qualification.

« Red Bull avait définitivement un gros avantage autour du Mexique et vous ne pouvez tout simplement pas vous permettre de donner un avantage », a déclaré le champion du monde 1996.

« Donc, si c’est une question d’altitude, peut-être que Red Bull en a quelques dixièmes de plus à Sao Paulo. »

Hill, s’exprimant sur le podcast F1 Nation, a déclaré que Hamilton, conservant la deuxième place au Mexique face à Perez en charge, avait exigé le « brillance » du septuple champion du monde.

Cela signifiait que Hamilton devance Verstappen de 19 points au classement des pilotes au lieu de 22 avec quatre courses de la saison restantes.

« Seul le génie de Lewis l’a vraiment maintenu en tête avec des pneus usagés », a déclaré l’ancien pilote de Williams, Arrows et Jordan. « Droit à la fin, il a réussi à garder l’écart juste assez grand – il le fallait. »

