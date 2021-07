Jenson Button prédit une bataille plus « fougueuse » entre Lewis Hamilton et Max Verstappen

in

Après les événements de Silverstone, Jenson Button s’attend à ce que le match de championnat entre Lewis Hamilton et Max Verstappen s’intensifie.

C’est la première fois que le duo s’affronte dans la poursuite du championnat des pilotes, et cela a été une rivalité disputée avec un niveau sain de respect et de calme.

Tout cela est cependant passé par la fenêtre lorsque la paire est entrée en collision à Copse lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, laissant Verstappen dans le besoin de contrôles hospitaliers après un impact 51G.

Verstappen a été bouleversé par les célébrations de la victoire d’Hamilton après ce qui s’était passé, donc le Grand Prix de Hongrie nous dira à quel point le respect reste réellement entre les deux.

Et Button, le champion du monde de F1 2009, s’attend à une bataille plus fougueuse à partir de ce moment.

“Ça va être fougueux à partir de maintenant, ce qui est bon pour nous à regarder, mais si c’est bon pour eux – je ne sais pas”, a-t-il déclaré à Sky Sports.

“Les émotions sont si vives, ce sont deux des meilleurs pilotes qui ont jamais conduit des voitures de F1 et ça va être des bagarres au cours des prochaines courses.”

Cela étant dit, Button craint que la situation ne devienne incontrôlable et espère donc que Hamilton et Verstappen parleront des événements de Silverstone et “passeront à autre chose”.

Hamilton a contacté Verstappen après le Grand Prix de Grande-Bretagne, selon Red Bull.

“Nous devons juste espérer que ce soit fait de la bonne manière”, a déclaré Button.

“Je pense qu’après cette course, j’espère qu’ils en discuteront, c’est ce qui est important pour moi, c’est que ces pilotes comprennent ce qui s’est passé et qu’ils en parlent et qu’ils passent à autre chose, puis ils peuvent se battre comme ils le devraient sans les gants.”

Mercedes a apporté un package de mise à niveau pour le W12 à Silverstone, un package qui a ravi l’équipe après que Hamilton ait dépassé les qualifications vendredi avant de remporter le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Il semble que ce soit la réponse aux prières de Hamilton, qui avait commencé à se demander si Verstappen pouvait être arrêté après avoir perdu 33 points au classement des pilotes avant le GP de Grande-Bretagne.

“Honnêtement, cela a été une année si difficile, une année que j’ai vraiment appréciée”, a déclaré le Britannique.

« J’ai adoré cette bataille, mais une montagne russe émotionnelle comme c’est toujours le cas dans un championnat.

“J’ai vraiment apprécié ces quatre premières courses où c’était serré comme c’était [at the British GP]. Ensuite, nous les avons vus faire un pas en avant et je dirais que nous avons certainement commis des erreurs en tant qu’équipe, mais nous avons également perdu un peu de performance.

“Donc, voir une amélioration revenir et nous remettre dans le combat et être relativement proches et même pouvoir se qualifier devant était vraiment, vraiment incroyable et j’ai juste senti que j’étais inspiré par ce que l’équipe a apporté.

« Est-ce que je pensais que nous serions de retour dans la lutte pour le titre ? Bon sang, je ne sais pas. J’ai prié et espéré mais j’ai pensé que ce serait un long travail pour essayer de regagner des points mais nous sommes maintenant plus proches ; il a encore pas mal de points d’avance mais la course est lancée.

Hamilton aborde le Grand Prix de Hongrie à huit points de Verstappen, un stade où il compte déjà huit victoires.