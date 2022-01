Jenson Button prévoit plus de temps pour son rôle de conseiller Williams en 2022

Jenson Button prévoit de faire « beaucoup plus » dans son rôle de conseiller de Williams la saison prochaine qu’il ne l’a fait en 2021.

Il a été annoncé en janvier de l’année dernière que le champion du monde 2009 reviendrait à l’équipe où il a commencé sa carrière en Formule 1, avec eux l’embauche en tant que conseiller.

Cependant, alors que le PDG et chef d’équipe Jost Capito affirme que le Britannique a fourni des informations « fantastiques » et motivé le personnel de l’usine, son implication a finalement été assez limitée.

C’est parce que, travaillant comme expert pour Sky Sports chaque fois qu’il assistait à un week-end de course, il était dans une bulle différente de celle des pilotes de l’équipe et de nombreux membres du personnel.

Button est déçu à ce sujet mais, avec les restrictions COVID-19 s’assouplissant, espérons-le, la saison prochaine, il espère s’impliquer davantage en 2022.

« En gros, je n’étais qu’un porte-parole pour certaines personnes de l’équipe », a-t-il déclaré, cité par Motorsport-total.com.

« J’ai passé beaucoup de temps avec Dave Robson et Jost Capito ainsi qu’avec l’équipe marketing, mais je n’ai pas passé autant de temps avec les pilotes l’année dernière car je ne pouvais pas aller au local technique ou au garage à cause de la bulle.

« C’était assez limité l’an dernier, ce qui est dommage pour les deux parties. Mais je ferai beaucoup plus avec eux au cours de la nouvelle année.

Classe de 2018 🤝 Classe de 2022 @NicholasLatifi https://t.co/4n7M25v75p – Alex Albon (@alex_albon) 9 septembre 2021

Bien qu’ils aient respectivement 25 et 26 ans, Alex Albon et Nicholas Latifi sont tous deux encore au début de leur carrière et pourraient sans aucun doute bénéficier de leur collaboration avec Button.

Il a hâte de passer plus de temps avec eux ainsi qu’avec les membres de l’académie de l’équipe, qui, selon lui, se compose de grands talents.

« C’est une grande équipe », a ajouté Button.

« Ils ont de bonnes personnes et je vais passer beaucoup plus de temps avec eux, y compris les chauffeurs et les membres du programme jeunesse. Ils ont quelques bons jeunes pilotes sur la liste.

« Je vais aussi passer du temps avec eux dans le simulateur. Je ne conduis pas, mais j’aimerais bien ! Mais je vais voir comment ils conduisent et comment ils travaillent avec l’équipe. C’était ma force à l’époque, travailler avec l’équipe. Je peux apporter beaucoup d’expérience avec moi.

Jamie Chadwick, Roy Nissany, Jack Aitken et Logan Sergeant sont les jeunes pilotes actuellement inscrits dans les livres de l’équipe.