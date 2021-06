Jenson Button qualifie George Russell de “meilleure option” de Merc

Jenson Button pense que Mercedes doit chercher une alternative à Valtteri Bottas et que George Russell est la meilleure option.

Les appels à Russel pour remplacer Bottas alors que le coéquipier de Lewis Hamilton est devenu plus fort que jamais cette saison, le Finlandais n’ayant souvent pas réussi à impressionner.

Pour aggraver les choses pour lui, Red Bull a l’air fort du fait qu’ils ont une meilleure voiture et un pilote numéro deux plus compétent sous la forme de Sergio Perez.

Compte tenu de cela, Button dit que Mercedes doit commencer à chercher des options alternatives pour la saison prochaine.

« Nous avons tous une mauvaise course de temps en temps. Mais cela semble être surtout de mauvaises courses jusqu’à présent cette année, ça a été une année vraiment, vraiment difficile pour lui », a-t-il déclaré. Sport express.

« Et peut-être qu’il a eu de mauvaises courses auparavant, mais nous ne l’avons pas vu parce que la Mercedes a été si loin devant.

« Vous pouvez avoir 10 secondes de retard sur votre coéquipier ou 20 secondes de retard sur votre coéquipier, et vous pouvez toujours terminer deuxième, alors que maintenant ils sont un peu plus à la lutte avec les autres équipes. Vous pouvez voir la différence de position et le gain de points par course.

“Je pense donc que Mercedes était content qu’il ne soit pas aussi rapide que Lewis auparavant, cela a permis à Lewis de rester calme. Lewis pourrait se battre pour le championnat, remporter des victoires plus facilement.

“Et je pense que la raison pour laquelle ils étaient d’accord avec ça, c’est parce que Valtteri rapportait beaucoup de points aux constructeurs, alors que maintenant il n’apporte pas beaucoup de points aux constructeurs, c’est en fait Red Bull qui a le deuxième pilote qui est va vraiment bien.

“Alors oui, ils doivent demander s’ils doivent envisager d’autres options pour l’année prochaine, je pense.”

Découvrez toutes les dernières marchandises Mercedes via la boutique officielle de la Formule 1

Russell est de loin le candidat le plus probable, mais il pourrait attendre longtemps une décision, Wolff déclarant que son avenir pourrait ne pas être décidé avant l’hiver.

Néanmoins, bien qu’il puisse travailler pour l’équipe actuelle de Russell, Williams, en tant que conseiller, Button pense que ce serait une bonne décision et ne pense pas que la formation britannique essaierait de la bloquer.

“La meilleure option, même si je suis conseiller principal chez Williams, je dois dire que la meilleure option est George”, a-t-il ajouté.

“Je suis sûr que je sais qu’ils aimeraient le garder, mais ils comprennent aussi que vous ne pouvez pas empêcher quelqu’un d’être dans la voiture la plus rapide sur la grille.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram !