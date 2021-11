Jenson Button a déclaré que son ancien patron chez Williams, Sir Frank Williams, était le « modèle parfait » pour « n’importe qui ».

Sir Frank, qui est malheureusement décédé à l’âge de 79 ans, a cimenté son héritage en Formule 1 en tant que patron d’équipe le plus titré de tous les temps, supervisant une récolte de 16 titres mondiaux en tant que directeur de l’équipe Williams de 1977 à 2020.

Pendant ce temps, il a offert un début en Formule 1 à plusieurs pilotes qui sont devenus des noms clés du sport, dont Button, qui a fait sa percée avec Williams en 2000.

Terminant finalement sa carrière en Formule 1 avec un championnat du monde et 15 victoires en course à son actif, Button a clairement exprimé son admiration pour Sir Frank, expliquant que la façon dont il s’est consacré à l’équipe Williams et à son personnel est l’exemple parfait à suivre.

« Il a donné l’opportunité à beaucoup de jeunes en Formule 1, moi étant l’un d’entre eux », a déclaré Button à Sky Sports.

«Quand j’avais 19 ans, il m’a donné la chance. Un gamin qui n’avait pas vraiment assez d’expérience pour courir en F1, mais il a pris un coup de volée et ça a marché.

« C’était une belle relation que j’ai eue avec Frank. Il a été très indulgent lors de ma première année avec l’équipe.

« C’était un personnage adorable. C’était le genre de patron qui t’appelait le jour de Noël. Il s’est assuré que vous vous sentiez comme faisant partie de l’équipe et c’était vraiment important pour moi, étant un si jeune enfant jeté dans un sport comme la Formule 1.

« Tout le monde au sein de l’équipe admirait Frank. Il a tout donné. Il était un modèle parfait pour n’importe qui. Pas seulement dans le sport automobile, mais en termes de tout mettre dans leur travail. Il a vraiment fait ça.

« Il y avait tellement de respect en F1 et en sport automobile pour Frank.

« Nous avons toujours eu une bonne relation. Je me souviens quand j’ai pris mon premier départ parmi les trois premiers, qui était à Spa, et voir ce sourire sur son visage signifiait tellement pour moi parce que j’ai regardé à la fin des années 80, 90 et c’était Nigel Mansell, c’était Damon Hill, c’est Jacques Villeneuve qui gagne pour Williams.

« C’était un rêve de courir pour Williams et de courir pour Frank. »

Après avoir passé la saison 2000 avec Williams, Button est passé par Benetton, Renault, BAR, Honda, Brawn et McLaren.

Son seul et unique titre est venu en 2009 avec Brawn, l’équipe remportant également le titre des constructeurs lors de sa seule et unique saison en Formule 1 avant d’être achetée par Mercedes.