Jenson Button révèle ce que Hamilton/Alonso peut faire et ce qu’il ne peut pas faire

Jenson Button a déclaré qu’il ne pourrait jamais tirer le meilleur d’une mauvaise voiture comme Lewis Hamilton et Fernando Alonso.

Les trois noms célèbres de la grille de Formule 1 possèdent des championnats du monde sur leur CV, Hamilton en tête dans ce département sur sept.

Alonso, quant à lui, est un double champion du monde, tandis que le seul et unique titre de Button est arrivé en 2009 avec Brawn.

Button, cependant, estime qu’il n’avait pas la capacité par rapport à Alonso et Hamilton de briller même lorsque sa voiture ne pouvait pas le faire.

“Ma plus grande faiblesse était que je n’étais pas disposé à passer d’un mauvais week-end”, a-t-il déclaré sur The High Performance Podcast.

«Mais je sens que j’ai définitivement surmonté cela. Une chose que je n’ai pas pu surmonter est de conduire une mauvaise voiture, c’est ma faiblesse.

“Lewis et Fernando Alonso peuvent sauter dans une mauvaise voiture et en tirer plus que moi – c’est probablement ma faiblesse.”

Mais en ce qui concerne sa force, Button a estimé qu’elle se trouvait dans son style de conduite unique, qui lui donnait un avantage lorsque la piste était mouillée.

« La force, c’est… la façon dont je conduis est très différente de la plupart des autres », a-t-il déclaré.

« Par exemple, Lewis arrive dans un virage – c’est super parce que j’ai toutes les traces de vitesse des données quand nous étions coéquipiers – enfonce le frein aussi fort qu’il peut, il n’y a pas de modulation.

« Il tourne dans le virage, met l’accélérateur, la même pression à chaque fois, c’est linéaire, et il fait tout au volant.

« J’étais tout le contraire. Je freinais et le modulerais pour arrêter le verrouillage avant, et j’appuyais sur l’accélérateur et modulais l’accélérateur pour ne pas avoir à changer mon angle de braquage, donc je serais en douceur sur la direction.

“Ils disaient” oh, il a l’air si lisse “. C’est juste parce que c’est ce que j’utiliserais, très différemment de quelqu’un comme Lewis.

“Cela m’a fait mal à certains égards, mais cela m’a aidé dans ces conditions mitigées, [to] vraiment sentir les conditions sous moi.

« En modulant le frein au freinage, vous bloquerez moins. Vous ne voulez pas d’angle de braquage sur sol mouillé car il est très facile de perdre l’arrière et la modulation de l’accélérateur est également essentielle car elle contrôle cela.

« J’ai l’impression de sentir la voiture à travers mes fesses beaucoup plus que les autres. Beaucoup de gens verraient que c’était mouillé et conduiraient à ce qu’ils voient, alors que je conduirais à ce que je ressentais et c’est là que ma force était dans ces conditions mitigées.

« Et la moitié de mes victoires en F1 étaient dans des conditions mitigées. Je ne dis pas que j’aime ces conditions, personne n’aime ça, j’ai juste fait mieux que les autres.