Jenson Button révèle la fureur de Brawn GP face au déménagement de McLaren

Jenson Button a rappelé la négativité qu’il a reçue de Ross Brawn et Nick Fry lorsqu’il a annoncé qu’il rejoindrait McLaren.

Brawn GP était l’une des histoires de conte de fées de la Formule 1, née des cendres de l’équipe Honda effondrée.

Après que le constructeur japonais a mis un terme à son implication en Formule 1, Brawn et Fry sont intervenus pour acheter l’équipe et assurer son avenir, rebaptisant Brawn GP mais conservant les services de Button et Rubens Barrichello.

Ce qui a suivi était vraiment extraordinaire puisque Brawn a remporté les championnats des pilotes et des constructeurs dans ce qui s’est avéré être leur seule saison sur la grille.

Après avoir été acheté par Mercedes, Button a décidé de ne pas continuer avec l’équipe, rejoignant plutôt McLaren pour s’associer à Lewis Hamilton.

Et il est sûr de dire que la nouvelle ne s’est pas bien passée, Button rencontrant un Fry furieux, tandis que Brawn l’avertissait que rejoindre une équipe McLaren où Hamilton se trouvait de l’autre côté du garage était une décision folle.

“Nous sommes entrés chez McLaren après avoir remporté le championnat du monde en 2009”, a déclaré Button lors de son apparition sur The High Performance Podcast.

“Les gens ont dit que c’était la décision la plus folle de déménager chez McLaren aux côtés de Lewis Hamilton, et même Ross Brawn l’a dit.

“J’ai dit à l’équipe que je quittais fin 2009. J’ai parlé à Nick Fry qui m’a simplement crié dessus – il était l’un des patrons avec Ross Brawn à l’époque.

«Je me souviens que j’allais dans son bureau et lui ai dit que je partais et il m’a juste crié dessus et j’ai commencé à rire parce que c’était une situation vraiment inconfortable.

«Je me sentais en quelque sorte pour lui, pour son agressivité. Il m’a juste regardé et m’a dit « pourquoi tu te moques de moi » ? C’était la situation et c’était juste ce à quoi je ne m’attendais pas.

“Je l’ai dit à Ross et il était très amical et a dit” Je pense que vous faites une grosse erreur en montant aux côtés de Lewis “.

« J’étais comme ‘c’est génial’, beaucoup d’énergie positive que je reçois ici mais ça arrive. Je n’avais pas de contrat pour l’année prochaine, ce n’était pas l’endroit pour moi et McLaren était.

Button finirait par terminer sa carrière en Formule 1 chez McLaren, remportant huit victoires avant de faire sa dernière apparition au Grand Prix de Monaco 2017.