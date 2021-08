Jenson Button salue l’amélioration de l’état d’esprit de Pierre Gasly en Formule 1

in

Jenson Button a attribué une partie de la résurgence de Pierre Gasly en Formule 1 à la façon dont il a réussi à se placer dans le bon espace libre à AlphaTauri.

Le Français a sans doute été l’un des pilotes les plus remarquables du sport au cours des deux dernières saisons.

Après avoir été renvoyé dans l’équipe junior de Red Bull après une période torride avec l’équipe senior, il a depuis remporté une victoire en course et deux autres podiums, tout en surpassant régulièrement ses coéquipiers Daniil Kvyat et Yuki Tsunoda à cette époque.

Le conseiller en sport automobile de Red Bull, Helmut Marko, est réputé pour avoir publiquement exprimé ses opinions sur ses pilotes – pour le meilleur ou pour le pire – mais après avoir critiqué Gasly pendant son séjour chez Red Bull, il a depuis décrit le joueur de 25 ans comme un “leader fort”. dans son équipe actuelle.

L’ancien pilote McLaren Button pense que Gasly a amélioré son jeu sur la grille non seulement en raison de ses compétences de conduite, mais aussi de la façon dont il a pu s’entourer de personnes qui l’ont aidé à réussir – ce que le Britannique a dû faire lui-même parfois.

« J’ai traversé des moments très difficiles et c’est [about] avoir ce réseau de personnes autour de vous qui aide vraiment », a-t-il déclaré.

« Pas pour vous enflammer les fesses, mais pour vous dire ce que vous pouvez faire et pour vous rappeler ce que vous avez accompli dans le passé et à quel point vous avez travaillé dur pour cela.

L’attente est presque terminée…c’est la semaine de la course ! #GPBelgique 🇧🇪 #F1 pic.twitter.com/vueyMb0XS1 – PlanetF1 (@Planet_F1) 23 août 2021

Mettez la main sur la marchandise Pierre Gasly via la boutique officielle de la Formule 1

“La Formule 1 est un jeu mental”, a déclaré le champion du monde 2009 au podcast de haute performance. “Presque tous les gars sur la grille sont super talentueux, c’est juste si leur tête est dans le bon espace [to perform].

« Pierre Gasly – saute dans une Red Bull et se fait annihiler dans une Red Bull. Remonte dans l’AlphaTauri, tel qu’il est maintenant, et regarde-le.

“Il surpasse tant de ces meilleurs pilotes sur la grille parce que sa tête est au bon endroit, et les gens autour de lui l’aident à réussir parce qu’ils le mettent dans le bon espace libre.”

Quant à Button lui-même, il a admis qu’il avait dû se sortir de situations mentales difficiles en tant que pilote de Formule 1, en particulier au début de sa carrière – au point qu’il aurait du mal à se remettre d’une course hors de propos.

“J’étais terrible si j’avais un mauvais week-end”, a-t-il ajouté.

«Je ne voudrais pas passer par le processus de déterminer pourquoi c’était mauvais. Cela ne faisait que vivre avec moi pendant des jours, et c’était un gros problème pour ma carrière précédente – 2001, 2002 – et c’est pourquoi j’ai tant lutté chez Benetton.