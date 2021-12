Jenson Button sur ce que George Russell doit éviter chez Mercedes

Jenson Button a déclaré qu’il était impératif que George Russell « ne se mette pas la pression » chez Mercedes en 2022.

Le prêt effectif de trois ans de Russell avec Williams a pris fin à la fin de la campagne 2021 et va maintenant se lancer dans un nouveau défi passionnant en étant coéquipiers avec le septuple champion du monde Lewis Hamilton chez Mercedes.

L’évolution de la dynamique entre les deux pilotes britanniques sera l’une des caractéristiques les plus intrigantes de la campagne 2022, et il n’a pas fallu longtemps aux experts après l’énorme controversé Grand Prix d’Abou Dhabi pour commencer à discuter de la nouvelle gamme Mercedes.

Avant de devenir un pilote Mercedes à part entière l’année prochaine, Button a donné quelques conseils à un pilote qu’il a assez bien connu cette saison dans son rôle de conseiller chez Williams.

« Il ne doit pas se mettre la pression », a déclaré Button à Sky Sports F1.

« Il ne peut pas penser ‘Je vais monter dans la voiture et être plus rapide que Lewis le premier jour’.

« Il doit se préparer, sinon il va se tirer une balle dans le pied. Vous ne pouvez pas être trop confiant aux côtés de Lewis.

On a demandé à un autre ancien coéquipier de Hamilton sous la forme de Nico Rosberg comment son vieil ennemi réagirait en 2022 à l’arrivée de Russell.

Il a estimé que c’était une question difficile à répondre étant donné qu’il n’avait aucune idée à quel point Hamilton aime toujours courir en Formule 1, d’autant plus après avoir vu le titre lui échapper dans le tout dernier tour à Abu Dhabi.

« Il est impossible d’être dans sa tête », a répondu Rosberg. « Je ne sais pas à quel point il l’apprécie encore. »

«Je pense que le seul point positif de la pandémie est que c’est devenu un peu plus facile pour les conducteurs, car il y a eu moins de relations publiques, moins de contenus médiatiques, moins de sponsors. Même pendant un week-end de course, les choses sont plus légères.

« Peut-être que cela joue aussi un rôle et l’aide à s’étendre un peu. »

Button, quant à lui, pense que la campagne 2021 a vu l’émergence d’un Hamilton différent de celui qu’il connaissait.

Il a ajouté : « Lewis cette année est un Lewis très différent des années précédentes, il était très détendu, très confiant en ses capacités.

« S’il n’était pas sûr de lui dans le passé, c’est parti, et nous avons un Lewis très différent. J’ai l’impression qu’il s’est retrouvé cette année.