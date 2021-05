Jenson Button taquine Daniel Ricciardo: “ Ravi de vous réveiller ”

Jenson Button et Daniel Ricciardo ont décroché une médaille d’or à la télévision après le Grand Prix d’Espagne sur le Circuit de Catalunya.

Ricciardo n’a pas complètement été son habituel jokey, smiley après un début de vie difficile avec sa nouvelle équipe McLaren.

Bien qu’il ait encore terminé aux points dans les quatre courses pour McLaren jusqu’à présent, Lando Norris terminant les trois premières courses dans le top cinq – y compris un podium à Imola – avait mis davantage l’accent sur les raisons pour lesquelles quelqu’un d’aussi établi que Ricciardo était à la traîne .

Mais, en Espagne, nous avons vu le vrai Daniel Ricciardo à la fois sur et en dehors de la piste. Il a battu son nouveau coéquipier en qualifications et en course, et était clairement de meilleure humeur dans le paddock par la suite.

Il a rejoint Sky Sports F1 sur scène après son arrivée en P6 et a rapidement ressenti une impression d’Elvis tout en profitant d’un échange hilarant avec l’ancien pilote de Formule 1 devenu expert, Jenson Button.

Découvrez les dernières marchandises Daniel Ricciardo sur la boutique officielle de Formule 1

“Tu ne me manques pas du tout”, a déclaré Ricciardo à Button après que le Champion du Monde 2009 ait commencé à le remonter en suggérant qu’il avait mélangé Freddie Mercury et Elvis Presley.

Button: “Tu me manques tellement.”

Ricciardo: «Tu ne me manques pas. Nous étions amis.”

Button: “C’est bien que tu te sois réveillé aujourd’hui.”

Ricciardo: “Ah, c’est mignon… Je vais juste te parler maintenant, Simon.”

L’Australien a ensuite décrit sa performance en Grand Prix d’Espagne comme son «meilleur week-end à ce jour» pour McLaren.

«J’ai eu de bons problèmes», a-t-il déclaré à Sky F1.

«Le départ était bon et cela m’a mis devant quelques voitures plus rapides et cela m’a obligé à défendre à peu près toute la course.

«Avec Checo [Sergio Perez] Je faisais tout ce que je pouvais aussi longtemps que je le pouvais et puis, de toute évidence, il m’a attrapé et puis j’ai eu Carlos le dernier quart de la course environ.

«De toute évidence, nous n’avions pas le rythme aujourd’hui, mais c’était bien au moins de retenir une voiture plus rapide et de simplement organiser un meilleur week-end.

«Personnellement, je suis heureux, nous en avons évidemment encore à trouver dans la voiture et en moi-même, mais ce fut un week-end plus doux et certainement le meilleur de l’année à ce jour.

C’est bon de revoir le vieux Daniel!

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, aimez notre page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!