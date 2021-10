Jenson Button, un grand fan des courses de qualification supplémentaires pour le sprint en 2022

Jenson Button a approuvé la décision de la Formule 1 de poursuivre les qualifications au sprint sur certaines courses en 2022, car cela « mélange les choses » pour les pilotes et les équipes.

Au sein du paddock, les avis sont partagés sur le succès du format sprint jusqu’à présent, avec une course réussie à Silverstone suivie d’une affaire plus processionnelle à Monza.

Le directeur de l’équipe Aston Martin, Otmar Szafnauer, pense qu’une enquête auprès des fans devrait avoir lieu pour établir un consensus d’opinion autour de cette décision, qui verra jusqu’à sept courses accueillir un sprint en 2022.

Button, en revanche, pense qu’ils ajoutent une dimension différente à un week-end de course standard.

« Je sais que quelques personnes ont pensé que c’était un peu bizarre de faire les courses de sprint, [but] J’adore ça », a déclaré le champion du monde 2009 sur Sky Sports F1. « Je pense que ça mélange les choses, et ça mélange les choses pour les pilotes, mais aussi pour les ingénieurs et les stratèges.

« C’est un week-end très différent quand vous avez une course de sprint un samedi. J’aime ça, j’aime me qualifier un vendredi parce que cela signifie que les gars ont moins de temps pour s’entraîner – ils ont une heure avant de se qualifier au lieu de trois heures.

« Donc, cela mélange définitivement un peu les qualifications, et cette course de sprint sur certaines pistes va être vraiment excitante – pas sur toutes les pistes, mais sur certaines pistes, ce sera génial. »

Le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a confirmé que les qualifications de sprint seront prolongées pour se dérouler sur environ un tiers des circuits du calendrier la saison prochaine, après ce qu’il a considéré comme une période d’essai réussie pour le format.

Il reste encore un test à avoir lieu au Grand Prix de Sao Paulo à Interlagos en novembre, mais l’Italien estime qu’il s’agit d’un « incroyable succès » dans le sport jusqu’à présent.

« La grande majorité des commentaires que nous avons reçus étaient super positifs », a déclaré Domenicali sur Formula1.com. « Les promoteurs sont super contents parce qu’il y a quelque chose de nouveau et d’important vendredi, samedi et dimanche.

« Nous recevons ces retours positifs, nous devons donc savoir que l’année prochaine, nous avons un excellent plan où nous prendrons également en compte les points soulignés par les personnes qui n’ont pas aimé ce format. D’une manière générale, c’est un succès incroyable.

« Je peux dire que nous n’irons pas partout avec le format sprint.

« C’est quelque chose que nous voulons garder pour un tiers des courses plus ou moins et se connecter avec une certaine manière différente de donner des récompenses et des points et se connecter avec des circuits spécifiques qui, comme vous le savez, feraient la différence. »