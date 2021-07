Jenson Button: Valtteri Bottas serait au “meilleur endroit” chez Williams

Jenson Button pense qu’un retour à Williams pour Valtteri Bottas pourrait être exactement ce dont il a besoin pour relancer sa carrière.

Bottas a rejoint la grille de Formule 1 pour la première fois en 2013 avec Williams, marquant neuf podiums avec l’équipe avant d’être engagé par Mercedes pour la campagne 2017.

Pendant de longues périodes depuis ce déménagement, Bottas a bénéficié d’une machine dominante sur le reste de la grille, terminant deuxième de son coéquipier Lewis Hamilton dans le championnat des pilotes en 2019 et 2020.

La campagne 2021 a cependant été beaucoup plus difficile, et les appels se multiplient pour que Mercedes fasse la promotion de George Russell aux dépens de Bottas.

Si Mercedes devait prendre cette décision, Button, qui est le conseiller principal de Williams, estime que Bottas serait dans un « meilleur endroit » mentalement s’il revenait dans l’équipe où tout a commencé.

Bottas a également été associé à un siège Alfa Romeo pour 2022.

“Je pense qu’il y aura des pilotes qui quitteront leurs équipes à la fin de la saison”, a déclaré Button, un conseiller Williams, dans une interview dans le cadre de sa collaboration avec la campagne rétro “Remontez dans le temps” de Readly.

«Mais à ce stade de la saison, de nombreuses meilleures équipes ont leurs pilotes en place pour la saison prochaine et en sont assez satisfaits. Il y a pas mal de contrats en fin de saison, je pense, mais je ne pense pas qu’il y aura de changements significatifs.

“Cela pourrait être un échange complet avec Williams et Mercedes, je suppose que George va chez Mercedes et Valtteri va chez Williams. Il a déjà été chez Williams et je suis sûr que ça fait mal d’aller dans une équipe qui ne se bat pas devant. Mais il serait formidable pour Williams.

«Il vient avec beaucoup d’expérience et peut-être qu’il retrouverait ses marques et mentalement, il serait dans un meilleur endroit. Il ferait également partie d’une équipe qui n’aurait pas Lewis Hamilton.

“Je pense que Mercedes a été contente que Valtteri ne soit pas dans le rythme ces dernières saisons. Mais il est toujours reparti avec de bons points en deuxième ou troisième des courses, donc Mercedes a toujours remporté le championnat des constructeurs.

“Mais cette année, il n’a pas aussi bien performé et n’a plus de points, et ils n’obtiennent pas les points auxquels ils sont habitués, c’est pourquoi ils cherchent probablement ailleurs pour obtenir un autre pilote pour 2022.

“Avec mon chapeau Williams, ce serait triste de perdre George, mais l’équipe comprend parfaitement que s’il a l’opportunité de courir dans une voiture comme la Mercedes, ils doivent le laisser partir.”

Jenson Button est à la tête de la campagne rétro « Retour dans le temps » de Readly.