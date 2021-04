«J’entendrai Har Har Mahadev à Varanasi, que ferez-vous alors? PM Modi prend un empannage à Mamata Banerjee

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le Bengale avait besoin d’Ashol Poriborton pour changer le désespoir qui s’est répandu ici ces dernières années.

Un jour après la décision du Congrès de Trinamool, le Premier ministre Narendra Modi a demandé au Premier ministre Narendra Modi de se préparer pour les sondages Lok Sabha de 2024, affirmant que Mamata Banerjee le défierait de Varanasi lors des prochaines élections générales, le Premier ministre a aujourd’hui pris un empannage au ministre en chef du Bengale occidental lors d’un rassemblement à Sonarpur. PM Modi a affirmé qu’une énorme discussion est en cours dans TMC selon laquelle Didi a commis une erreur en décidant de contester depuis Nandigram. «Sentant sa défaite à Nandigram, TMC avait décidé que Mamata Didi devait également être alignée depuis un autre siège. Mais certaines personnes sensées ont ensuite clarifié à Didi que ce serait sa deuxième erreur. Maintenant, le parti de Didi dit qu’elle contestera les élections de Lok Sabha depuis Varanasi. Cela rend deux choses claires – Premièrement, Didi a accepté sa défaite au Bengale. Deuxièmement – Didi cherche maintenant une place pour elle-même en dehors du Bengale », a déclaré le Premier ministre Modi.

Il a pris un empannage au CM en disant qu’elle avait du mal à entendre Jai Shri Ram ici au Bengale mais qu’elle entendra Har Har Mahadev à Varanasi. «Les habitants de Kashi ont un grand cœur – ils ne vous appelleront pas des étrangers – tout comme les habitants du Bengale. Cependant, vous y trouverez beaucoup de fidèles, qui pourraient vous déstabiliser et vous déconcerter! C’est certainement que vous y trouverez beaucoup de personnes avec du tilak et des personnes avec des tresses (choti). Ici, vous êtes irrité par le chant de Jai Shri Ram. Là, vous pourrez également entendre Har-Har Mahadev. Didi, que vas-tu faire alors? dit PM Modi.

ये जरूर है कि वहां आपको तिलक वाले लोग बहुत मिलेंगे, चोटी वाले लोग बहुत मिलेंगे। यहां आप जय श्री राम के आह्वान से चिढ़ती हैं। वहां आपको हर-हर महादेव भी सुनने को मिलेगा। – पीएम @narendramodi #EbarHobeAsolPoriborton pic.twitter.com/0b8dO9iSkw – BJP (@ BJP4India) 3 avril 2021

Il a ajouté: «Je n’ai qu’une seule demande de votre part, ne soyez pas en colère contre les habitants de Benaras et les habitants de l’UP. Les gens d’UP-Benaras m’ont donné tellement d’amour, ils vous donneront aussi beaucoup d’affection, Didi », a déclaré le Premier ministre.

Le Premier ministre Modi a déclaré que le peuple du Bengale avait donné sa décision. «Il a été décidé que vous devrez quitter ‘Nabanna’, y compris Taka-Mar-Company ou TMC», a déclaré Modi.

Le Premier ministre Modi a déclaré que le Bengale avait besoin d’Ashol Poriborton pour changer le désespoir qui s’est répandu ici ces dernières années en espoir. Il a déclaré que l’Inde numérique est un moyen très efficace pour arrêter la corruption, réduire l’argent et la culture des intermédiaires.

Le PM Modi a également tenté d’assurer aux amateurs d’art et aux créatifs du Bengale occidental que le gouvernement BJP créera une atmosphère positive pour la littérature du Bengale, le cinéma Bangla et son patrimoine.

