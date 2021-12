Jeon Somi envoie un cadeau de vacances à ses fans : une nouvelle vidéo pour « Anymore »

La star de la K-Pop Jeon Somi a donné à ses fans de quoi sourire pour les vacances en publiant une vidéo pour son dernier single, « Anymore ».

Il peut sembler étrange de penser à un artiste de 20 ans comme ayant une longue histoire, mais c’est exactement le cas de Somi. Lorsqu’elle a sorti son premier album solo, XOXO, le 29 octobre, elle sortait du succès de haut vol du groupe de filles sud-coréen des années 2010 IOIO

Selon la façon dont vous le regardez, Somi avait soit beaucoup à vivre, soit beaucoup à laisser derrière lui. La vidéo de « Anymore » est une autre indication qu’elle a réussi à se réinventer. Tout comme l’image dance-pop gaie, cinétique et brillante et optimiste de son ancien groupe semble être l’opposé polaire de ce single déchirant, presque teinté de country, la nouvelle vidéo contraste également fortement avec l’image lumineuse et pétillante qu’IOIO a établie dans son apogée.

Présentant le clip comme « Mon cadeau de Noël pour vous tous » dans un post sur Instagram, Somi a partagé une vidéo pleine d’images moroses et amoureuses. La regardant enveloppée d’ombre, succomber à la tristesse et se détendre avec une grande bouteille de quelque chose qu’elle ne serait pas assez vieille pour boire aux États-Unis, la chanteuse ressemble plus à une ballade mélancolique qu’à un brillant phénomène K-Pop, et cela semble être juste la façon dont elle l’aime.

Somi a déjà déclaré que sa première déclaration en solo, bisous bisous, a été mis en place uniquement sous sa propre vapeur, par opposition à la nature préfabriquée des origines de son ancien groupe. Et comme l’album lui-même, le dernier single et la vidéo qui l’accompagne sont des rappels supplémentaires que Somi est devenue une star de sa propre création. PS – ne vous inquiétez pas trop du sort du protagoniste dans la vidéo. Sans se livrer à des spoilers, il y a de fortes chances qu’elle s’en aille bien à la fin.

Obtenez l’album XOXO de Jeon Somi.