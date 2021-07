Jeongeun Lee6 s’approche de son deuxième « gros » sur l’Evian

Le golfeur sud-coréen Jeongeun Lee6 Elle est de plus en plus proche de remporter son deuxième grand coup en confortant ce samedi en tête de l’Evian Championship, dans lequel, en l’absence de la dernière journée, elle devance de cinq coups l’Américaine de 19 ans Yealimi noh et dans six en Nouvelle-Zélande Lydie ko.

Lee6, 25 ans, a signé ce samedi à Evina-les-Bains (France) 68 coups (-3), sept de plus que ceux de la veille, quand, avec 61 (-10), il égalait le plus bas tour réalisé en un tournoi « majeur » pour les femmes et les hommes. Cette fois, il a réussi un aigle et quatre birdies, barbouillés de trois bogeys.

“Je suis satisfait de mon résultat aujourd’hui car sur certains tirs j’ai un peu raté, mais j’ai bien fait dans l’ensemble”, a déclaré Lee6, dont le précédent meilleur résultat à Evian est un match nul pour la sixième place en 2018.

Lee6, qui a remporté sa première et unique victoire sur le circuit de la LPGA à l’Open féminin des États-Unis 2018, est sur le point de rejoindre ses compatriotes. Se Ri Pak et In Gee Chun comme les deux seuls joueurs de l’histoire du circuit à avoir remporté leurs deux premiers titres en majeur individuel.

Il affronte la journée décisive avec cinq coups de marge, un revenu qui a déjà été anéanti auparavant. En 2017, Anna Nordqvist est revenue d’un désavantage égal pour remporter ce même tournoi, et l’année suivante Angela Stanford il a fait de même.

La championne d’Evian 2015, Lydia Ko, a complété le top trois à -12, à six coups de l’avance de Lee6 après un 68 sans bogey au troisième tour.

Trois joueuses sont à égalité au quatrième rang à -11 : l’Australienne Minjee Lee, dont le troisième tour de 65 était le plus bas de la journée ; La Japonaise Ayaka Furue et le co-leader du premier tour, Pajaree Anannarukarn de Thaïlande.

Ariya jutanugarn, qui a frappé 63 vendredi, a trébuché 1 sur 73 samedi et entre dans la ronde finale en septième place en solo à -10.

Les anciens champions d’Evian Hyo Joo Kim et In Gee Chun rejoignent Charley Hull pour compléter le top 10 à -9.

Jeongeun Lee, 25 ans, porte un 6 à côté de son nom de famille pour la distinguer des cinq autres joueurs de la même nationalité qui portent exactement le même nom : Jeongeun Lee1, Jeongeun Lee2, Jeongeun Lee3, Jeongeun Lee4 et Jeongeun Lee5.