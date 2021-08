Jeopardy a peut-être enfin trouvé son hôte permanent, mais malheureusement pas LeVar Burton

De plus, Jeopardy n’a pas été le seul concert de Mike Richards en tant que producteur exécutif de jeu télévisé, puisqu’il a rejoint The Price Is Right en 2008, la reprise de Let’s Make a Deal en 2009 et l’édition de célébrités de Who Wants to Be a Millionaire ? Il aurait produit plus de 4 000 heures de contenu de jeu télévisé. Ainsi, même s’il n’est pas aussi célèbre que LeVar Burton et d’autres hôtes invités en ce qui concerne la reconnaissance de la culture pop traditionnelle, il a certainement l’expérience.