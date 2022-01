Jeopardy ! Amy Schneider révèle qu’elle s’est « faite voler »

Péril! champion Amy schneider est sous le choc à la suite d’un incident déchirant.

La responsable technique de 42 ans a révélé le lundi 3 janvier qu’elle avait été victime d’un cambriolage au cours du week-end. Amy a annoncé la nouvelle sur Twitter, où elle a donné aux fans un aperçu détaillé de sa course record dans le quiz à travers ses « fils de jeu ».

« Bonjour à tous ! Alors, tout d’abord : je vais bien. Mais je me suis fait cambrioler hier, j’ai perdu ma carte d’identité, mes cartes de crédit et mon téléphone », a-t-elle tweeté. « Je n’ai pas vraiment pu dormir la nuit dernière et je me suis traîné toute la journée à essayer de tout remplacer. »

Amy a ajouté dans un deuxième tweet: « Donc, je doute que je commence même à écrire le fil de discussion de ce soir aujourd’hui, et si je continue à gagner, il me faudra peut-être un peu de temps pour me rattraper. »

Elle a ajouté aux fans : « Merci pour votre patience ! »

Amy, qui réside actuellement à Oakland, en Californie, n’a partagé aucun détail supplémentaire sur l’incident, bien qu’un agent d’information du service de police d’Oakland ait confirmé à E! News qu’ils enquêtaient sur un vol à main armée qui a eu lieu le 2 janvier.