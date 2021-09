Jeopardy révèle un nouveau plan d’hébergement pour Mayim Bialik et Ken Jennings

Ken Jennings a été l’un des premiers favoris pour assumer les fonctions d’animateur à la suite de la mort d’Alex Trebek, et ses semaines derrière le podium ont été parmi les épisodes invités les mieux notés et les plus appréciés. Il n’est pas tout à fait clair s’il a déjà été un favori pour le poste, car Mike Richards a temporairement obtenu le poste sans trop parler des autres hôtes invités. (Au-delà de Bialik, bien sûr, qui a été co-embauché pour animer des émissions spéciales aux heures de grande écoute et d’autres formats d’épisodes non traditionnels.)