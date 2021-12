Jerami Grant suscite l’intérêt de deux grandes équipes de l’Ouest

Pistons de Détroit a reçu il y a quelques jours la terrible nouvelle de la blessure d’un de ses joueurs les plus importants. Bourse Jerami Il s’est blessé au pouce de la main et pourrait manquer jusqu’à 6 semaines de compétition, faisant subir une importante absence de points pendant un mois et demi à une équipe qui, loin de là, en compte plein.

Cependant, de Motor City, ils ne savent pas du tout ce qu’il adviendra de l’avenir à court terme de la franchise. Construire autour du choix 1 du dernier repêchage de la NBA tel qu’il est Cade Cunningham Cela semble évident, mais ses compagnons idéaux ne sont pas définis.

Jerami Grant fait partie de ces joueurs qui, malgré le fait qu’ils semblent toujours des avocats à un rôle secondaire et banal, répondent au-dessus des attentes avec une grande assiduité et contribuent numériquement et de manière intangible au-dessus de ce qu’un joueur non stellaire fait habituellement.

Pour la même raison, l’attaquant apparu il y a deux saisons dans les Denver Nuggets a suscité l’intérêt de plusieurs franchises qui souhaitent le signer, et il y en a principalement deux qui ont suscité le plus d’intérêt pour son arrivée.

En route pour la Conférence Ouest :

– Les Lakers de Los Angeles: Avec l’approbation de LeBron James et la supervision de Frank Vogel, le Staples Center pourrait être la destination du bon vieux Grant. Un joueur qui ne cherche pas les projecteurs et qui pourrait apporter beaucoup en sortant comme couvert dans la rotation de l’entraîneur nord-américain.

– Portland Trail Blazers : La direction de l’entité que dirige Chauncey Billups n’est pas du tout claire et la crainte d’un retournement majeur de l’équipe est là. Jerami Grant pourrait être la clôture parfaite d’une excellente liste de buteurs aux côtés de CJ McCollum et Damian Lillard, avec qui il se lierait à merveille.