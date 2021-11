JerAx et Nightfall interviennent pour les génies maléfiques

EG a complété sa liste avec de nouvelles recrues passionnantes.

Après que Evil Geniuses se soit séparé de leur capitaine Tal « Fly » Aizik et Daryl Koh « iceiceice » Pei Xiang, les fans s’attardaient sur les prochains ajouts. L’équipe nord-américaine a débarqué l’un des meilleurs joueurs pour combler les lacunes de l’équipe.

Il est enfin temps. Présentation de Jesse @iamJERAX Vainikka et Egor @Nightfall_dota Grigorenko en tant que nouveaux membres de #EGDOTA. 📰 : https://t.co/msb5kW6zIM #LIVEEVIL pic.twitter.com/HEeaFP6MT1 – Evil Geniuses (@EvilGeniuses) 20 novembre 2021

Après avoir pris sa retraite de la compétition Dota, Jesse « JerAx » Vainikka est revenu sur la scène sous de nouvelles couleurs. Il jouera désormais comme support dur au lieu de la Position-4. Ce changement sera très intéressant à voir car Jesse est populaire auprès des supports d’itinérance et de création de jeux comme Earth Spirit, Tusk et Rubick.

L’entraîneur-chef d’EG Dota 2, Sam « Bulba » Sosale, a exprimé ses réflexions sur Jesse : « Tout le monde a hâte de jouer avec Jesse. Il a beaucoup de bonnes idées sur dota et sur la façon dont il aborde le jeu. Toute l’équipe est ravie qu’il se joigne à nous et nous avons hâte de commencer et de montrer aux fans notre potentiel.

Ce qui est encore plus intriguant, c’est l’ajout d’Egor « Nightfall » Grigorenko en tant que joueur de position 3 pour EG. Nous associons Nightfall à ses incroyables compétences en agriculture et en transport. Cependant, avec Artour « Arteezy » Babaev occupant ce rôle, Egor passera à offlane. Nous avons déjà vu des joueurs de position 1 passer au rôle hors-jeu. C’est l’une des transitions les plus naturelles, car les joueurs de carry affrontent les offlaners et connaissent les tenants et aboutissants de ce rôle.

Arteezy avait quelques mots à dire sur le mouvement de Nightfall. «Ce changement d’équipe est vraiment excitant pour moi. J’aime l’idée d’un report sur le terrain car ces deux rôles interagissent souvent le plus, et Jerax et Nightfall ont beaucoup d’air frais et de stratégie tactique à apporter à l’équipe.

La liste d’EG pour la saison à venir :

Artour « Arteezy » Babaev Abed « Abed » Yusop Egor « Nightfall » Grigorenko Andreas « Cr1t- » Nielsen Jesse « JerAx » Vainikka Sam « Bulba » Sosale (entraîneur)

Image caractéristique: Génies maléfiques