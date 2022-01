Jeremiah Duggar s’est fiancé 3 mois après avoir révélé sa petite amie

Il est temps de compter jusqu’à un autre mariage.

Le jeudi 6 janvier, Jérémie duggar est allé sur Instagram et a annoncé qu’il était fiancé à Hannah Wissmann.

« Elle a dit oui !!!! » a-t-il écrit après s’être agenouillé. « Hannah, apprendre à te connaître au cours de l’année écoulée a été tellement incroyable ! Je ne trouve même pas les mots pour le décrire. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée et j’ai hâte de t’épouser. Je t’aime !! »

.

La star de Counting On a poursuivi : « Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée possible !! La famille Wissmann et Jed & Katey ont fait de leur mieux pour la rendre spéciale. »

Hannah a également confirmé la nouvelle avec sa propre publication Instagram. Dans son annonce, la résidente du Nebraska a partagé les faits saillants de la proposition, y compris un spectacle de feux d’artifice en soirée.

« OUI !!!! Mille fois, oui !!! » elle a écrit. « Créer des souvenirs avec toi est mon préféré et j’ai hâte de passer ma vie à en faire plus. Tu es une réponse à la prière, un rêve devenu réalité, l’amour de ma vie et mon meilleur ami. Je t’aime, Jérémie ! »