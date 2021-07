Jeremiah Robinson-Earl de Villanova ; entretien de prospection

Jérémie Robinson-Earl : Oui! J’étais à Kansas City plus tôt au lycée et nous avons remporté trois titres d’État consécutifs. Il n’y avait rien de mal là-dedans, mais je voulais être entouré de gens qui avaient vraiment les mêmes idées et les mêmes objectifs que moi – devenir un athlète de haut niveau DI et un futur joueur de la NBA. Je voulais être entouré de gens avec les mêmes objectifs en tête. Nous avions un super groupe. Ce fut l’une des années les plus amusantes de ma vie, jouer au basket et être à l’école.

Pour Team USA, c’était vraiment amusant de rivaliser avec les meilleurs talents du pays. Notre équipe U19 avait une tonne de pros. Nous avions Cade Cunningham, Jalen Suggs, Jalen Green, Evan Mobley, Tyrese Haliburton, Reggie Perry, Scottie Barnes. Il y avait beaucoup de très bons joueurs de basket-ball dans cette équipe, donc pouvoir rivaliser avec eux et contre eux lors des entraînements et des essais était incroyable. Ensuite, aller à l’étranger, jouer contre des gars qui étaient déjà des pros était tellement génial pour améliorer mon jeu. J’ai pu affronter des gars qui ont joué contre des pros.

Ensuite, à Villanova, je viens de voir ce qu’ils ont fait avec les joueurs récents et comment ils les ont développés au cours de ces deux à quatre ans. Ils sont arrivés en NBA tellement préparés et ont eu un impact tout de suite. La majorité d’entre eux sont des acteurs clés pour les équipes dans lesquelles ils sont actuellement. Je savais juste que si je pouvais me concentrer sur ce que l’entraîneur Jay Wright a à offrir, je pourrais potentiellement être dans la même position aussi.